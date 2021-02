SEIDO podría atraer la desaparición de italianos en Jalisco

El secretario General de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, infirmó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) podría atraer el caso de los tres italianos desaparecidos en Tecalitlán el 31 de enero,

"Hemos estado trabajando con la carpeta de investigación, hemos tenido comunicación con Relaciones Exteriores, con el Gobierno federal, también decirle que (estamos) entablando comunicación con la Embajada italiana en México, con la SEIDO, porque posiblemente este asunto ya lo atraiga la SEIDO", explicó.

Puedes leer: 4 desaparecidos más; no saben de ellos hace 10 días

El funcionario evitó compartir a quién se está investigando como posible responsable de la desaparición de los italianos, pero precisó que por el momento no se intervino a la Policía de Tecalitlán, acusada de detener a los hombres antes de que se les perdiera la pista.

"En estos momentos todavía no, estamos evaluando de acuerdo a la información que se está teniendo y que está fluyendo a través de las áreas de inteligencia de la Fiscalía del Estado".

En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) también inició una investigación de oficio por la desaparición de los tres italianos.

La indagatoria tiene como fin determinar si hay elementos suficientes para iniciar un queja por la presunta participación de uniformados del municipio de Tecalitlán en el caso, registrado el 31 de enero pasado.

La Fiscalía General y el Municipio tienen 15 días para presentar información del caso a la comisión, aunque dicho plazo se puede ampliar si así lo requiere la tercera visitaduría.

Tras la desaparición de los ciudadanos italianos sus familiares protestaron en la ciudad de Nápoles para exigir a las autoridades de ese país agilizar la búsqueda y dijeron estar seguros que fueron detenidos por policías

Raffaele Russo, de 60 años, su hijo Antonio y su sobrino Vincenzo Cimmino, de 25 y 29 años, se dedicaban a la comercialización de generadores eléctricos.

Cabe mencionar que Jalisco es entidad que ocupa el tercer lugar con más casos de desaparición en México, según cifras recientes del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad (SESNS).









Con información de Reforma y Proceso





kach