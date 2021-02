Seguridad Pública, fundamental para reactivar economía: Barbosa

PUEBLA.- Ante empresarios adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, dejó en claro que para reactivar la economía se requieren muchos factores, uno de ellos será la seguridad pública.

“En mi programa de gobierno la reactivación económica es fundamental y depende de muchos factores; la seguridad pública es un factor determinante para que haya reactivación económica”, dijo al tiempo de subrayar que no la habrá sino se devuelve la seguridad a las personas, a su patrimonio y negocios en todo el estado.

Acompañado de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, el abanderado a la gubernatura reiteró que sin seguridad pública no se podrá alcanzar el propósito de volver a Puebla el principal asiento de los negocios del país, pues al no venir la inversión pública o privada, nacional o extranjera, no habría reactivación económica.

Al respecto Barbosa Huerta señaló ser un convencido de que a la pobreza solamente se le combate mediante el crecimiento económico, mismo que es producto de la inversión, “no habrá combate a la pobreza sino hay empleo y si no hay ingreso”, dijo al tiempo de garantizar que como gobernador atenderá los puntos nodales para que la inversión ocurra.

Agregó que además de la seguridad pública, otro punto que garantizó a este grupo de empresarios es la certidumbre en sus negocios, para lo cual habrá de reformar el régimen jurídico y sobre todo el político ya que se requiere un cambio en el ejercicio del poder con un sistema real de pesos y contrapesos.

Barbosa Huerta precisó que de ganar la elección durante su mandato se acabará la situación de hacer negocios por el solo hecho de acercarse a los gobernantes, “el poder ejecutivo cumplirá sus funciones teniendo pesos y contrapesos”, dijo al ofrecer a los empresarios ahí reunidos ser un gestor y mantener una administración de diálogo y cercanía.

NO HAY DUDA, BARBOSA SERÁ NUEVO GOBERNADOR: YEIDCKOL



En tanto, en su mensaje a este grupo de empresarios reunidos con Miguel Barbosa, la dirigente partidista Yeidckol Polevnsky les dijo no tener duda de que habrá sinergia entre el futuro gobierno de Puebla y empresarios locales. “Lo que les puedo decir es que hoy Miguel Barbosa es el mejor candidato y que tendrán un magnífico gobernador”.

Al respecto agregó que con la llegada de Barbosa Huerta al gobierno del estado “ se va a provocar un trabajo conjunto con el presidente de México que será positivo para Puebla y sus sectores”.

De igual manera, aprovechó este encuentro para desmentir lo que mucha gente llegó a decir, en el sentido de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no estaba a favor del sector empresarial y que su principal objetivo es revertir ese campo minado que en anteriores gobiernos se oponía a la industria nacional.