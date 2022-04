Seguridad, fundamental para el desarrollo de Tamaulipas: "El Truko": Verástegui

CD. VICTORIA.- El problema de la seguridad pública es algo en el cual es necesario continuar trabajando todos los días, redoblando esfuerzos a fin de que los hechos delictivos no queden en la impunidad, destacó César Verástegui, candidato de la coalición "Va por Tamaulipas".

Sostuvo que la seguridad pública y la tranquilidad de los ciudadanos constituyen una prioridad para fortalecer el desarrollo económico y atraer más inversiones.

De gira por la región cañera y en el municipio de El Mante, el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD dijo ante más de 15 mil personas, que llenaron la plaza principal del Mante, que por primera vez en la historia de Tamaulipas hay una oportunidad real de que alguien trabaje por esta región.

Subrayó que el tema de la seguridad no es un tema fácil, por lo que es necesario no dar tregua y seguir luchando todos los días. De alcanzar la gubernatura de Tamaulipas, César Verástegui, "El Truko", se comprometió atender el problema de la seguridad y de procuración de justicia y de tranquilidad que demandan los ciudadanos. "Aquí no habrá de descanso, ni tregua".

Ante los hombres y mujeres de la zona cañera, se comprometió a seguir trabajando y velando por la seguridad de las familias de la región y de todo Tamaulipas. En este sentido, afirmó que haber pertenecido al grupo de coordinación para la reconstrucción de la paz le dio la oportunidad de aportar su granito de arena para lograr que los tamaulipecos puedan vivir con en paz, con esperanza y en armonía.

Ante los reclamos de los productores agropecuarios sobre las condiciones en las cuales se encuentra el campo, manifestó que el crecimiento que muchos esperaron del nuevo gobierno federal, por el contrario, ha ido en picada, porque no han resuelto ni uno solo de los problemas, ni de los ganaderos ni de los agricultores, quienes han sido desplazados sin recibir apoyos de ningún tipo.

Si hablamos de esas políticas públicas que mucha gente creyó que cambiando en el (20)18 se iban a resolver los problemas, la realidad es que quitaron el apoyo a los combustibles, el apoyo a la semilla, los incentivos a la siembra, agricultura por contrato, seguro catastrófico, concurrencia y para los agricultores de igual manera", señaló Verástegui Ostos

Para concluir, "El Truko" recordó que viene de esta región y que, como ellos, se ha ganado la vida trabajando, por lo que los conminó a mantener el ritmo para lograr la meta de construir un mejor Tamaulipas.













