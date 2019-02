Segundo día de consulta, segundo día de protestas

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 24/02/2019 04:07 p.m.

Aunque por la mañana los opositores a la consulta ciudadana en torno a la operación de la termoeléctrica de Huexca habían anunciado que su protesta de este domingo consistiría en una caravana informativa por los municipios del oriente de Morelos, al final sí hubo robo y quema de urnas y boletas.

Poco después de las 8:00 horas y tras sostener una asamblea en la plaza principal de la comunidad de Amilcingo, donde el miércoles fue asesinado el activista Samir Flores, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala realizaron una ceremonia de honores a la bandera.

Minutos más tarde ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar cuál sería su plan de acción de este domingo.

"Hoy la asamblea se ha determinado hacer una caravana informativa en toda la región oriente, hasta ahorita tenemos información de las comunidades de que no hay casillas, ya son más de las 9 de la mañana, estamos esperando que coloquen las casillas aquí en Amilcingo y pues hasta ahorita no tenemos ninguna información de sí o no vienen.

"La región oriente también tenemos conocimiento que no hay casillas y pues nosotros hemos decidido hacer la caravana informativa, pasar por los municipios a darles información de cuáles son las afectaciones que trae la termoeléctrica. Vamos a iniciar con Jonacatepec y ya dependiendo del recorrido vamos a ir tomando decisiones en cada una de las paradas, pero vamos a estar haciendo una información pacífica con la ciudadanía que se encuentre en las plazas", expresó Jorge Velázquez, vocero del Frente.

Como el sábado, ante las protestas de los opositores a la consulta y a la operación de la termoeléctrica en Huexca, no se instalaron mesas receptoras del voto en todas las comunidades donde estaba planeado hacerlo.

El objetivo de la caravana, dijo Samantha César, vocera del Frente, era contrarrestar la campaña a favor de la termoeléctrica que realizó el gobierno federal en foros informativos.

"Pues contrarrestar la información oficial sobre lo que ha hecho durante estas dos semanas el estado a través de estos foros que en realidad solo daban las informaciones de las cuestiones positivas, minimizaban los riesgos o las cuestiones negativas y ahora que estamos haciendo esto es para informar sobre el proyecto, pero también para informar por qué estamos yendo a las comunidades.



"Nuestro plan es informar dado que no hay casillas instaladas, el plan es informar a las comunidades, repetimos, las acciones son totalmente pacíficas, el único sentido de esta acción es informar y desmentir las declaraciones del gobierno", dijo Samantha.



La primera parada de la caravana fue en la plaza de Jantetelco, donde ya no encontraron la mesa instalada.



Ahí los manifestantes ingresaron al patio de una vivienda para intentar sustraer la papelería de la consulta, aunque no lo consiguieron.



De ahí se dirigieron a la cabecera municipal de Jonacatepec.



A su paso, los manifestantes, quienes viajaban a bordo de varios vehículos, detectaron el sitio donde estaba resguardada la papelería, las urnas y las boletas utilizadas en la consulta. El material sustraído fue subido a una camioneta.



Luego la caravana se dirigió a Amayuca, en Jantetelco, donde los activistas lanzaron consignas en contra de la consulta, la termoeléctrica y para exigir justicia por el asesinato de Samir Flores.



Finalmente la caravana regresó a Amilcingo, donde la papelería de la consulta ciudadana sustraída fue quemada.



En la plaza, el vocero del Frente, Jorge Velázquez, dijo que las protestas en contra de la termoeléctrica continuarán y que tras el asesinato de Samir Flores la comunidad de Amilcingo está en alerta máxima



"Nosotros nunca vamos a aceptar, así vaya la termoeléctrica, nuestra postura es no a la termo, no al gasoducto, no al acueducto, nosotros nos sumamos, somos parte del Frente de Pueblos en Defensa de Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, somos parte de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y somos Amilcingo, Amilcingo no vamos a permitir ni dejar de herencia un gasoducto que está atravesando nuestra comunidad.



"Nuestra posición es no a la termo, así sean cinco que hayan avalado que sí va la termo. Las manifestaciones van a iniciar, aquí es la justicia por Samir, Samir está al frente de este movimiento, hoy nos llamamos los samiristas, y lo vamos a decir con orgullo donde nos paremos, Samir no murió, Samir vive en Amilcingo", expresó.



Añadió que la guardia comunitaria (no armada) de Amilcingo se reactivó para resguardar a los pobladores.



"A partir de ahorita ya la comunidad está en alerta máxima, ya ahorita las rondas iniciaron desde que Samir nos enteramos de los sucesos de hace cuatro días, ya las rondas están trabajando, ya por medio de eso nos resguardamos, ésa es una cuestión que de aquí en adelante ya estarán más permanente las rondas", dijo.



Sobre la consulta, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo que se respetará la decisión de la mayoría sobre la operación de la termoeléctrica.



"Vamos a esperar cuál es la decisión que tomó la gente, si es un no o un sí.



"Lo dijo el presidente cuando vino a Cuautla, que la decisión la tome la ciudadanía, pero es lamentable lo que pasó, la verdad que qué lástima que sucedan estas cosas, se está teniendo muchas observaciones y la seguridad está al pendiente de que no vaya a haber, que no pase algo malo con estas urnas. Hay cuestiones, como te digo, hay unos que están a favor, otros en contra, simplemente lo que dijo el presidente de la República, que no va a pasar nada, es una ayuda para todo Morelos y para algunos municipios de otros estados y bueno, ahí están las explicaciones", dijo.