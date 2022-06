Secuestro de Katya y Leticia en Colima; detienen a 17 del CJNG

No tenemos respuesta alguna de que nuestras hijas estén con vida, no saben qué feo se siente no saber nada de ellas, el bloqueo se va a mantener sí, aquí vamos a estar, dejamos pasar a los tráileres, porque un trailero, el primero que estaba, se nos quiso echar encima", comentó Irma Leticia Lara Carrasco, mamá de Leticia