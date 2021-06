Secuestran a su hermano y candidata se baja en plena elección en Sinaloa

CULIACÁN.- Luego de que se reportara que su hermano Luis Alonso Iribe Gascón fue privado de la libertad, Guadalupe Iribe Gascón anunció que declina a la candidatura del PRI-PAN-PRD por la alcaldía de Badiraguato.

"Hace media hora levantaron a mi hermano, un grupo de armados llegó a una palapa donde él trabaja y se lo llevaron. Yo lo único que pido es que me devuelvan a mi hermano, yo no quiero la candidatura a presidenta municipal, me deslindo, no quiero ser presidenta, yo quiero ser una mujer que trabaje para sacar adelante a sus hijos, tener una familia, tener a mis hermanos y a mi equipo".

Además, comentó que la noche de este sábado, un comando armado privó de la libertad a su cuñado y a otro compañero, los cuales fueron dejados libres, aunque con huellas de haber sido golpeados.

Por otro lado, hoy en la mañana llegaron a cinco casas de los operadores del PRI tumbándoles las puertas, donde hubo amenazas y golpes a su equipo

De acuerdo con el portal Línea Directa, la también diputada local con licencia acusó directamente al abanderado de Morena-PAS a la alcaldía, José Paz Elenes, de estar detrás de este hecho, por lo que refirió que ya interpuso una denuncia directa en su contra.

Iribe hizo un llamado a las autoridades tanto federales como del estado, para que le devuelvan a su hermano; asimismo, expuso que hace días solicitó apoyo de la Guarda Nacional, pero no le cumplieron.

"Yo lo que quiero es estar bien, que la gente esté bien, yo lo único que pedía era que la gente votara libremente y ejerciera su derecho".

Por último, Guadaupe Iribe reiteró que ya no desea continuar con su candidatura a la presidencia municipal.

Y si el estar bien significa que deje la candidatura, pues la dejo

