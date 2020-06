Sector Salud en Chiapas, al borde del colapso por el coronavirus

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La falta de equipo, material e insumos médicos al parecer comienza a rebasar a Chiapas, no obstante que el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, diga lo contrario. Prueba de ello, es que el pasado viernes un varón falleció en uno de los pasillos de la Clínica Covid de Comitán, debido a que no le brindaron la atención por falta de espacio.

"Amigos, dense cuenta cómo atiende la clínica, se acaba de morir mi papá, vean cómo está (tirado en el piso bocabajo); ¡no se vale, no es justo!, qué ineptitud de las autoridades de Salud... vean las condiciones, todas las enfermeras escondidas, no nos quisieron atender", se lamentaba Alyanid Sánchez, hija del paciente, mientras grababa un video que circula por redes sociales.

En la grabación, la cual dura poco más de 6 minutos, la joven advirtió, entre lágrimas, que desde la madrugada del viernes insistieron en que los atendieran; "¡cuídense, por favor! Ahí está mi papá, tirado, ni siquiera en una camilla; no nos ayudaron a bajarlo", lamentó.

Incluso evidenció que les argumentaron que en el inmueble no había oxígeno, pero advirtió que en realidad sí tenían. En la sala donde estaban, había otras personas, como su madre y algunos familiares, que solo observaban el hecho, mientras ella continuaba con sus reclamos: "¡Qué impotencia tan grande, señores, no lo quisieron atender!"

En respuesta, ese mismo viernes la Secretaría de Salud argumentó que, con base en información que le proporcionó el personal de esa unidad médica, dicho paciente, "al momento de ingresarlo, ya no presentaba signos vitales", esto luego de valorarlo. Al parecer, pereció por un infarto agudo al miocardio.

Sin embargo, la problemática del sector Salud en la entidad chiapaneca no queda ahí: el jueves por la noche, personal médico, de enfermería y camilleros del Hospital de la ciudad de Tapachula, en la región Soconusco, se manifestaron de forma pacífica y amagó con no atender a los pacientes de covid-19 si no les cumplían con el abasto de insumos, medicinas y equipo.

Para ellos, advirtieron, es imposible entrar a sus áreas de trabajo solo con batas y equipo "de mala calidad" que les otorgan, y el temor es mayor porque los contagios van al alza en esta localidad fronteriza, pues hasta hoy suma 568 casos, según la Secretaría de Salud.

Mientras que en Comitán, donde cayó fulminado el padre de la joven Alyanid Sánchez, se contabilizan cerca de 95. En total, en Chiapas, 3 mil 532 casos y 239 decesos.

Empero, el panorama es más complejo de lo que parece. El pasado viernes, personal médico y de enfermería del Hospital "Dr. Gilberto Gómez Maza" denunció que hay más muertes de las que el sector Salud registra a diario.

"No mueren seis pacientes al día, y él lo sabe (secretario de Salud), pues suspendió las pruebas de covid-19 para que la mortalidad siga creciendo", manifestó una trabajadora e integrante de la Sección 50 del Sindicato de Salud en la entidad.

Los manifestantes, en su mayoría mujeres y quienes sostenían cartulinas con leyendas de protesta, exclamaron al unísono que ya no quieren más muertes, y que sobre todo se les brinde todo lo necesario para atender a los pacientes, e incluso exigieron que la directora del nosocomio "se ponga a trabajar porque ya estamos cansados de todas estas injusticias".





