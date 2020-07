Secretario de Salud en Sonora da positivo a covid; Pavlovich se aísla

secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri resultó positivo a coronavirus este jueves por la noche y la gobernadora aislamiento por haber tenido contacto con él en días pasados.



Elen Sonora,resultóeste jueves por la noche y la Claudia Pavlovich anunció que se puso enpor haber tenido contacto con él en días pasados.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

En su cuenta de Twitter, la mandataria sonorense dio a conocer el diagnóstico del titular de Salud en la entidad y aseguró que tanto él, como ella, acatarán los protocolos de seguridad y en los próximos días se realizará una prueba.

Por haber estado en contacto con el Secretario, como medida preventiva me pondré en aislamiento y en los próximos días me haré la prueba. — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) July 3, 2020

Seguiremos trabajando desde casa: secretario

Durante el informe diario de casos de coronavirus en Sonora, el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri transmitió un mensaje para afirmar que continuará con sus labores a cargo de la dependencia, después de ser confirmado como positivo.

Explicó que hasta el momento no presenta síntomas, pero acatará los protocolos y se aislará en su domicilio, con el fin de no perjudicar a su equipo de trabajo o personal de la secretaría.

Esta sería la segunda ocasión en la que lase sometería a la, después de que el pasado 21 de mayo, por tener contacto con uno de los fotógrafos de prensa, quien finalmente murió por el virus el 23 de junio.

"Aun sintiéndome bien, debo de seguir los protocolos y debo aislarme, siempre les he dicho que el covid es un enemigo cruel y despiadado y que no da tregua, pero yo tampoco se la voy a dar. Seguiré coordinando todas las acciones de mi Secretaría a distancia, para no poner en riesgo a ninguno de mis colaboradores", expresó.

En Sonora suman ya 9 mil 300 casos confirmados de covid-19 en los diferentes municipios de la entidad, y un total de 950 muertes, por lo que se mantiene aún en semáforo rojo.





kach