Secretario de Salud en Chiapas insulta a reportera y a pacientes covid

Tuxtla Gutiérrez (La Silla Rota).- "Ande con mucha precaución, eres muy elegante, eres muy guapa como para que te vaya a pasar algo...", así le respondió el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, a la reportera de un noticiario local, Lizeth Leyte, luego de que esta última lo cuestionara sobre la situación que se vive en algunas clínicas covid-19 de la entidad.

Incluso, le advirtió a la comunicadora que ojalá no le toque estar en ese centro de atención, "ni pases, y cuando pases ve viendo pa´ otro ladito y no veas pa´allá; porque cuando pasa uno como que te jala, y no queremos verte ahí".

Sin embargo, su respuesta no acabó ahí, pues el funcionario, con un semblante que denotaba molestia, emitió un comentario por demás discriminatorio: "Interpretar también cuesta cuando no tiene uno su mente muy clarita en lo que está uno haciendo..."

Prosiguió: Como veo en tu caso, que no te quedó claro... toma nota: entraron 37 mil 848 personas, pero velo bien, pa que te quede en tu cabecita bien grabado, ¡y grábalo! Pa´ que no vengas tampoco con cuestionamientos absurdos, nomás que anda con mucha precaución... no te vaya a agarrar por ahí, y no queremos eso".

Cuestionado por otro reportero sobre la información que ha vertido el delegado de la Cruz Roja en Chiapas, Francisco Nazar, en cuanto a que los casos de contagio por SARS COV-2 son mayúsculos, el secretario de Salud respondió: "A lo mejor porque tuvo covid, se olvidó un poco de todo lo que hacíamos en el Consejo, y a lo mejor quien representa este Consejo no le ha dado la información, pero es muy respetable".

Si cada 90 minutos recibe una llamada de una supuesta persona contagiada por el virus, manifestó, "pues la Cruz Roja debería de recibir, cada 5 minutos, una llamada, porque para eso se formó esta institución de beneficio altruista y que, vale la pena tener mucho respeto por ella, porque la Cruz Roja ha sido salvadora de muchas vida, pero que quede en manos de quien mal la conduce, bueno, pues, eso no es culpa de la población".

Tras advertir que las declaraciones de Nazar están fuera de contexto, continuó con su discurso ofensivo: "Si te da covid, dicen que no se recupera uno tan rapidito, queda uno medio ´chafirete'", para inmediatamente hacer una seña con su mano derecha como en referencia a que el delegado está loco.

Estas declaraciones vertidas generaron molestia no solo en el gremio periodístico, el cual incluso formuló un pronunciamiento en contra del funcionario, sino que además otros personajes, como el exgobernador de la entidad, Pablo Salazar Mendiguchía, aprovecharon para externar su preocupación al respecto.

"Con profunda vergüenza declaro que este sujeto no me representa. Cuánta frivolidad frente a más de 23 mil muertos, y qué falta de empatía con el dolor ajeno", escribió en su red social Twitter.

"Después de que te da el COVID...queda uno medio chafirete":Secretario de Salud de Chiapas.

Con profunda vergüenza declaro que este sujeto no me representa.

Secretario pide disculpas

Tras las declaraciones, el secretario de Salud, a través de un video publicado en redes pidió disculpas pero señaló que, a quien no le gustan esas palabras es por el trabajo que se está haciendo para buscar actos de corrupción en el sistema de Salud.

"Hoy comente unas palabras que no son del agrado de muchos, refiriéndome a los pacientes que se recuperan de esta enfermedad (covid-19), para los cuales debo una disculpa pública que como ser humano, como persona y como persona humilde; se que a muchos no les debe gustar, seguramente por todo lo que estamos comentando y buscando como actos de corrupcion en el sistema de salud", señaló antes de ofrecer su disculpa.

"... Como ser humano se pedir disculpas de manera tal que cualquiera que se sienta ofendido con estas palabras que yo dije, es pedirles una disculpa y poder decirles que estamos luchando por tener un sector salud a la altura de los chiapanecos", dijo.

Antecedentes

Esta no es la primera vez que José Manuel Cruz responde de forma grosera cuando la prensa lo cuestiona, pues hace varias semanas, luego de ser cuestionado por las protestas de personal médico y de enfermería ante la falta de equipo, externó que quien no sienta vocación por lo que hace, que mejor "se pusiera a vender tacos".

La respuesta, de igual forma, provocó la irritación social, y no le quedó de otra que ofrecer una disculpa pública. Hasta el momento, ni el secretario de Salud ni el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, se han pronunciado por este acontecimiento.