SEA en Veracruz, bloqueado por desorden yunista

Xalapa, Ver. - Desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se percibe el bloqueo de autoridades e instituciones para conocer y denunciar actos de corrupción, debido a que se ha limitado que trabajadores respondan un cuestionario para saber si conocen actos fuera del marco de la ley.

El hecho de que se limite la entrada de integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción a organismos autónomos y dependencias del Estado podría significar que se quiere ocultar el desorden administrativo que prevalece en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, quien presume transparencia y un correcto y eficiente manejo de los recursos públicos, opinó el presidente del Comité Coordinador del SEA, Sergio Vázquez Jiménez.

Con la intención de participar en el proceso entrega-recepción, del que fueron excluidos al crear un consejo ciudadano a modo, y para lograr un diagnóstico sobre la corrupción en la administración estatal, los ciudadanos integrados al Sistema Estatal Anticorrupción planearon aplicar un sondeo a burócratas que se inició en la última semana del mes de septiembre, pero han encontrado resistencia y quejas por el manejo de datos personales.

Avalaron revisión

El pasado 12 de septiembre en la sesión del Comité Coordinador del SEA, en el que tiene representación el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJAV), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la Contraloría General del Estado (CGE) y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, se acordó un calendario de visitas a las dependencias y organismos autónomos para aplicar encuestas.

En la reunión de trabajo que se realizó en las instalaciones del ORFIS, que es pública en su página de Facebook, el integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, José Emilio Cárdenas Escobosa, planteó la necesidad de formular un diagnóstico sobre actos de corrupción y la percepción de los burócratas sobre esos hechos.

En su participación Cárdenas Escobosa opinó que al tener una idea clara de qué pasa en la administración pública se podrán plantear políticas para combatir actos de corrupción, al tiempo que planteó que el resultado de las encuestas se entregaría a la actual administración y al nuevo gobierno.

Titular del IVAI cambia de opinión

A la propuesta inicial se sumó la Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yollí García Álvarez quien recomendó crear una plataforma digital, a fin de que los ciudadanos en general respondieran el cuestionario que creó el Comité de Participación Ciudadana.

Veinte días después, a través de un comunicado, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información desacreditó las encuestas y el intento de los ciudadanos de generar un diagnóstico, al calificar de deficientes los cuestionarios que se aplicaban, considerando que no daban certeza ni efectividad al grupo y su intención de conocer el problema de la corrupción.

El documento oficial describe que el 24 de septiembre los comisionados del IVAI recibieron a los integrantes del CPC y los reunió con todo su personal, en respuesta a la solicitud que el Comité hizo para realizar una visita de capacitación y presentar las tareas, alcances y perspectivas de la implementación de actividades del Sistema.

"No obstante, el CPC no llevó a cabo la capacitación y aplicó una encuesta en la que se solicitaban datos personales como sexo, edad y nivel de educación. A pesar de que era un documento impreso, este no mostraba un aviso de privacidad escrito, sino que para conocerlo se remitía a un vínculo en la red, cómo si se estuviera contestando en línea".

El hecho se calificó como inaceptable pues los avisos de privacidad son documentos que la ley exige que se pongan a disposición a partir del momento en el cual se recaben los datos personales de un individuo.

Secretario de salud considera "trivial" un diagnóstico sobre corrupción

A la negativa de participar en el sondeo se sumó el titular de la Secretaría de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, quien calificó como una "trivialidad" responder encuestas del CPC, pues el personal de la dependencia está en medio de un proceso de entrega-recepción.

"Yo creo que la materia de ocupación está más allá de cualquier discusión, estamos y estaremos ocupados hasta el último de noviembre. Tenemos efectivamente, trosas las oficinas de la Secretaría revisando documentalmente el tema de entrega-recepción y no queremos distraernos en temas triviales", respondió en un evento público.

Funcionarios públicos bloquean al SEA

La postura de los dos personajes públicos exhibe un bloqueo y la obstrucción al Sistema Estatal Anticorrupción, en defensa de un interés particular, denunció Vásquez Jiménez.

"Desestimar el trabajo obedece a un interés de obstruir, manda un mensaje de opacidad al interior del sector salud y es una señal clara de que no ha entendido la función del Sistema Anticorrupción", opinó en entrevista.

"Un gobierno eficiente tiene todo al día, decir, voy a estar muy ocupado, habla de que tenía todo en desorden, ´tiene la casa hecha un tiradero´ por eso no quieren que la gente externa vaya", reflexionó.

Sergio Vásquez aludió la reunión del 12 de septiembre, cuando por votación unánime se acordó la aplicación de las encuestas. En el encuentro estuvo presente la Comisionada Presidenta Yollí García.

"El IVAI también había externado estar en concordancia, con esta postura (de criticar) obstruye el Sistema (Anticorrupción)", agregó.

Para Vázquez Jiménez sería un contrasentido que ahora se niegue la posibilidad de formular un diagnóstico de la corrupción que prevalece en el Estado, pues se corre el riesgo que todo lo que se hizo quede sólo en el papel.

Finalmente, el presidente del Comité de Participación valoró que si hay críticas a su trabajo es porque van por el camino correcto, por lo que no desistirán en su postura.

