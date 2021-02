Se une CJNG a la pelea por las plazas en Sonora

Sin aviso, fuerte y acompañado de una ola de violencia, llegó el Cártel Jalisco Nueva Generación a Sonora, con un solo propósito desterrar de las principales plazas a los Salazar, célula del Cártel de Sinaloa que durante generaciones ha mantenido el control y manejo de la venta de droga y narcomenudeo en centro y sur del estado.

Genaro, la muerte de un joven en una celda que sacudió Sonora

Directo al grano, a través de mensajes en narcomantas, los integrantes del CJNG se dirigieron no sólo a sus adversarios en el negocio de tráfico de droga, sino también a las autoridades estatales de la Fiscalía General de Justicia, para quienes fue la amenaza de llegar a acuerdos a cambio de no desatar la masacre en Hermosillo, capital de Sonora.

La narcomanta apareció en un puente de la ciudad a principios de noviembre, cuando se llevaba a cabo el proceso de selección de nuevo fiscal en el estado.

En el mensaje se menciona a los entonces aspirantes a Fiscal General de Sonora, entre ellas a la hoy titular Claudia Indira Contreras.

Fuentes anónimas consultadas por La Silla Rota, que operan dentro de uno de los grupos criminales revelaron que, ante la imparable crisis de violencia y asesinatos a la orden del día, las cabezas de los grupos delictivos, podrían negociar un acuerdo para mantener la paz.

Sin embargo, dicha expresión permanece hasta este día en un supuesto.

Tres días antes del nombramiento de la actual fiscal de justicia en Sonora, Claudia Indira Contreras en el Congreso Local, el pasado 15 de noviembre, dicha narcomanta apareció en las calles de Hermosillo, pero la entonces aspirante al cargo hizo caso omiso de la advertencia.

Claudia Indira Contreras Córdova

En su primera entrevista pública como Fiscal aseguró que este mensaje se trató de una estrategia de sus adversarios, quienes no querían que una mujer llegara al puesto, pues aseveró que esa no era la manera de operar de los integrantes del crimen organizado, por lo cual no hubo acción ni postura de su parte.

“No es la manera de operar de estos grupos, la realidad es que se trató de un mensaje de las personas que no quería que ocupara este cargo, este mensaje no fue real”

CON ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA SE ATACARÁ VIOLENCIA EN CAJEME: FISCAL

Dentro de su plan de trabajo dijo, se conformarán células de investigadores de alto perfil enfocados en los casos de homicidio en el sur del estado.

“Está basado en 12 tópicos, entre ellos lograr una fiscalía cercana a la gente obviando los tiempos en los que son atendidas las personas en los Ministerios Públicos para que se puedan tomar decisiones rápidas y eficientes”.

Agregó que se realizará un diagnóstico de los resultados obtenidos en los dos años y medio de haber entrado en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, hará la Fiscal General de Justicia en Sonora para determinar si amerita hacer cambios en las vicefiscalías Anticorrupción y de Delitos Electorales.

Señaló que el reto a emprender a partir de su nombramiento es transitar la Fiscalía General de Justicia hacia un nuevo modelo. Y a la par atender la situación de inseguridad que actualmente impera en el estado por el alza de homicidios.

“También se harán convocatorias públicas para el ingreso de nuevo personal, como lo son los Ministerios Públicos, Peritos y Agentes Ministeriales de Investigación Criminal, porque queremos tener los mejores perfiles dentro de esta Fiscalía”

Detalló que se incorporarán células de investigadores de alto perfil para atender la situación de violencia en el sur del estado, por la presencia del crimen organizado.

Contreras Córdova señaló que la escasez de Ministerios Públicos que existe hoy en día en la Fiscalía, afecta el avance de las investigaciones pendientes de seguimiento en la instancia.

La pasada semana, la Fiscal de Justicia en Sonora aseguró que ya se reunió con el alcalde de Cajeme Sergio Mariscal Alvarado para definir al grupo de personal experto para crear la célula inteligente de investigadores que den con el núcleo del crimen organizado en esta zona de la entidad.

Enfrentamiento armado deja 2 muertos en Magdalen de Kino, Sonora

SIGILOSAMENTE LOS DEL CJNG SE ADELANTARON EN SONORA

La guerra que por años se mantenía con los Beltrán Leyva, quienes pertenecieron a la sociedad de El Chapo Guzmán antes de su última captura, en enero de 2016, se quedó corta y dejó de ser preocupación para el cártel de Los Salazar, pues el enemigo más peligroso no se encontraba en casa, pero iniciaba una lucha fuerte por conseguir ganar territorio en Sonora.

Fue este año cuando comenzó a incrustarse gente del Cártel de Jalisco al sur de Sonora, sin embargo, su presencia se hizo notoria hasta hace poco más de un mes, cuando comenzaron a surgir los mensajes de amenazas y los asesinatos se volvieron aún más sangrientos en Cajeme, municipio que percibe a diario los estragos de esta guerra, con balaceras a cualquier hora del día.

Para esto las autoridades de seguridad de Sonora ya sospechaban la presencia de tres grupos diferentes del tráfico de drogas en el estado.

Cártel Nueva Plaza, la primera fracción disidente del CJNG

Así lo mencionó en su momento el anterior secretario de seguridad, Adolfo García Morales.

“Es un problema definitivamente de la delincuencia organizada, la verdad ahorita se ha incrementado el problema, esta fuerte y por eso le hemos hecho un llamado a la Federación, es un problema que compete a la Federación, es delincuencia organizada, no por eso nos sustraemos de coadyuvar con ello, por eso tenemos mayor presencia, declaró en pasado septiembre

Durante julio de este año la ola de violencia en Sonora se disparó, al grado de que los ciudadanos en Cajeme, escuchaban detonaciones a plena luz del día y próximas a sus domicilios en distintos puntos de la ciudad.

Nueve muertos en 24 horas, entre desmembrados y acribillados en Cajeme

Actualmente un grupo que se hace llamar Gente Nueva Salazar, lucha por recuperar el territorio perdido para la venta y distribución de droga en Ciudad Obregón y Empalme, pues gente de ‘el Chapo Isidro’, logró penetrar los filtros de seguridad de la zona sur de Sonora y apoderarse de la plaza hace varios meses y ahora la disputa se volvió más fuerte y violenta con la llegada del CJNG.

Una fuente cercana a la organización GNS, grupo que opera la mayor parte de Sonora, principalmente el sur, reveló a La Silla Rota que la célula que logró entrar a Cajeme y Guaymas, es liderada por “El Chapo Isidro”, una de las cabecillas del Cártel de Sinaloa.

“Ellos quisieron hacer su propio grupo, salieron de pleito porque antes estaban bien con la gente de aquí, están peleando la plaza de Obregón”

Cuando el Chapo Guzmán cayó, Fausto Isidro Meza, eligió el bando de Los Beltrán Leyva, para ir contra las plazas que mantenía el Cartel en Sinaloa y Sonora. Esta lucha cobró fuerza este 2018 y se refleja en las muertes registradas en Cajeme.

MULTIHOMICIDIOS DE POLICÍAS MUNICIPALES QUEDÓ SIN ESCLARECER

La violencia en Sonora cobró la vida de siete policías municipales en 48 horas, ante lo que las autoridades estatales y municipales calificaron como una situación relacionada con el crimen organizado.

Los hechos ocurrieron en Guaymas y Hermosillo, en situaciones que, de acuerdo con las autoridades, no están relacionadas.

Comando embosca a policías en Cajeme; mueren dos

Ante lo ocurrido en Guaymas, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) accionaron un plan operativo emergente por tierra y aire en ese puerto, sin que hasta el momento hayan dado con los criminales.

Las bandas del crimen organizado mantienen al estado de Sonora sumido en una crisis de seguridad. Los ataques registrados fueron el 4 de octubre en el puerto de Guaymas dejaron saldo de seis policías muertos y tres agentes heridos; mientras que, en Hermosillo, la mañana siguiente se registró el asesinato de un agente más, quien pertenecía a la policía municipal de la capital sonorense.

Tras darse a conocer los hechos ocurridos en la zona centro del puerto de Guaymas, la Procuraduría General de la República PGR determinó el traslado de 20 elementos federales, cinco agentes ministeriales y un subdelegado, que estarán en ese puerto el tiempo que sea necesario; en tanto, las autoridades de Hermosillo descartaron un clima de violencia grave para la capital de Sonora.

Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, en su cuenta de Twitter, publicó que se intensificaron los operativos en la zona de Guaymas en particular.

Pasará 2018 a año más violento en último trienio

Este 2018 podría cerrar la cifra en más de 1000 homicidios cometidos debido a que, hasta octubre de se contabilizan 960 homicidios dolosos de enero a octubre de 2018, de acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tan solo en Hermosillo, capital del estado se registran 215 asesinatos de enero a octubre de este año. En Cajeme se contabilizan 199 y Guaymas 47.

Son estas tres ciudades donde actualmente se encuentran los focos rojos por presencia de grupos delictivos de la droga, y aun cuando en el norte también existe operatividad de los cárteles, la pelea por las plazas se intensifica en esta zona del centro y sur.

De 2015 a la fecha los homicidios dolosos en Hermosillo y Cajeme han ido en incremento, siendo el 2018, el año más violento para ambas localidades de Sonora, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, en cifras no oficiales aun no publicadas, se conoce que en septiembre se consumaron 50 ejecuciones más en Cajeme y 32 en Hermosillo, siendo Obregón la ciudad más violenta del estado.

En un comparativo realizado, se muestra como han ido en aumento los homicidios en las dos principales ciudades de Sonora.

En 2015 Cajeme registró 140 muertes y Hermosillo 109; en 2016 la cifra subió a 178 en Cajeme y 141 en Hermosillo.

Para 2017, Ciudad Obregón contabilizó 236 asesinatos y la capital Hermosillo 169.

Las cifras oficiales muestran que Sonora ha tenido un repunte en homicidios dolosos los últimos tres años, en 2015 fueron 589 en todo el estado, en 2016 630, en 2017 727 y hasta octubre de este 2018 van 960.

bl