ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 22/03/2019 12:43 p.m.

El presidente del Patronato de la Universidad de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, negó que la casa de estudios incurriera en lavado de dinero y dijo que las operaciones financieras de la institución son lícitas.

Este viernes se lleva la comparecencia del presidente del Patronato Universitario, ante diputados de Morena y del PES, por la investigación de un supuesto lavado de dinero de la UAEH, detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de la Hacienda.

El exrector de la Universidad dijo que nadie puede dudar de la Universidad, "es una universidad Autónoma, no sólo porque la legislación lo señala, sino porque ejercen la autonomía, no sólo política, sino que trabajan para lograr la economía".

Entre los datos financieros que dio de la institución, explicó los números de nóminas, trabajadores, investigadores, inversiones, etc., y señaló que los números son muy claros y aclaró que quien quiera terminar con el prestigio de la Universidad, "acabaría con la única institución que tiene la capacidad de duplicar su ingreso en 10 años.

"77 por ciento de crecimiento en 10 años. La UAEH tiene 58 años desde que se creó como Autónoma, y los últimos diez prácticamente duplicamos crecimiento"

Recalcó que la Universidad no está implicada en lavado de dinero y explicó que el dinero no se mueve de una cuenta a otra, si no lo aprueban los sindicatos en Asamblea.

Ante los cuestionamientos del posible traslado de dinero a través de cuentas bancarias, Sosa Castelán dijo que "se trasladaron los recursos porque nos daban mejor interés, de Suiza a HSBC, y aquí confundieron lavado con traslado.

"Posiblemente sea un movimiento inusual desde el punto de vista financiero, pero no es un movimiento inusual desde las cuentas de la Universidad; es decir, que no fueron transferencias a cuentas externas.

Además señaló que no se afecta el congelamiento, ya que siguen ganando recursos.

Hasta el momento "no tenemos ningún aviso de que se cometió algún delito", dijo.

Hasta el momento, en la reunión solo hay 16 diputados, donde resalta la ausencia de los diputados del PRI, PRD Y PAN.

LEA TAMBIEN Ante posible orden de detención, Sosa Castelán se ampara El amparo concedido a Sosa evitará que sea privado de su libertad por una orden de detención de la Fiscalía General de la República

LEA TAMBIEN Rector de la UAEH apunta a Patronato, controlado por Sosa Castelán El rector de la Universidad negó los señalamientos sobre el presunto lavado de dinero que investiga la UIF; quien debe responder es el Patronato, controlado por Sosa Castelán

bl