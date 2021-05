Se tensa elección en Nuevo León: ven final en tribunales

11:26 a.m. hrs

MONTERREY.- La elección para gobernador en Nuevo León podría terminar en tribunales por un empate entre los candidatos Samuel García de Movimiento Ciudadano (MC) y Adrián de la Garza de la alianza Va Fuerte por Nuevo León (PRI-PRD).

En las campañas, se desdibujaron Clara Luz Flores de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza NL) y Fernando Larrazábal del PAN.

En este proceso electoral fue clara la intervención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de sus antecesores que lo hacían en lo oscuro, coinciden Romeo Flores Caballero y Gerardo Torrecillas Medina, analistas políticos que ofrecen un perfil de la situación en Nuevo León a casi una semana de la elección.

Por separado, hablan sobre las encuestas que abundan y se ofrecen al mejor postor, además de las opiniones de los medios de comunicación que permiten decir a uno y otro candidato que van a la punta.

Para Flores Caballero, quien ha escrito unos 29 libros y fue secretario del Colegio de México, es evidente que van a la cabeza Adrián de la Garza y Samuel García, de quienes advierte, "deberán dilucidar las acusaciones que entre ellos se hicieron acerca de corrupción y ligas con el narcotráfico entre otras".

Gerardo Torrecillas observa otro escenario, "muy parecido al de hace seis años cuando la gente vio en Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" una esperanza que luego fue decepción. Sigue el hartazgo, y aunque no es independiente, muchos ven en el candidato de Movimiento Ciudadano su apuesta por ser nuevo en la política, joven y con aparente manejo distinto de las cosas", añade.

En este sentido, acepta que las encuestas que proliferan sin ningún recato dejan mucho que desear en sus resultados y en su profesionalismo. Sin embargo, sostiene Torrecillas, el candidato de MC ha tenido una relación con los jóvenes y el manejo en redes sociales.

"Pero, ¿están dispuestos a los jóvenes a acudir a las urnas? Un like no es un voto y la participación de quienes tienen arriba de 30 años alcanzaría el 50%", añade.

Y remarca: "No sé hasta donde puedan en MC contar con la gente para cubrir todas las casillas, no sé de su estructura, pero la del PRI es de todos conocida, tienen capacidad de convocatoria y movilización. No en balde la aceitaron en las dos administraciones de Adrián de la Garza como alcalde de Monterrey ", apunta.

EL COSTO DE UNA MENTIRA

Sobre el desplome de Clara Luz Flores, candidata de Morena y aliados, Romeo Flores Caballero, lo atribuye a" que no supo manejar una mentira (caso NXIVM) como si la mentira no fuera una constante de sus competidores, de los encuestadores y de medios de comunicación que impulsan al arbitrio y sin recato alguno a candidatos".

Aquí abunda que la posición de los candidatos es consecuencia de opiniones parciales, no objetivas de los medios de comunicación locales y de empresas encuestadoras que medran.

En cuanto al PAN que se ha desdibujado, el politólogo dice que perdió ideología y fuerza, sigue siendo de derecha pero importa más el poder por el poder, que beneficia solamente al pequeño grupo que lo controla desde hace años, al que no le importa la lucha de los fundadores del partido y que hoy lo tienen sin credibilidad.

Gerardo Torrecillas coincide:" la gente incluidos los militantes, están hartos del control que en el PAN ejercen tres o cuatro personas y que ahora, han desechado a un candidato natural que tenían como Víctor Fuentes para imponer al ex alcalde Fernando Larrazábal como aspirante al gobierno estatal. Un candidato que está cuestionado por la corrupción, por el Casino Royal y por su hermano que fue sorprendido cuando le entregaba dinero un casinero".

Tanto Flores Caballero como Torrecillas Medina coinciden que el empate técnico que observan los profesionales y no los encuestadores que medran, es el resultado del debate no cargado hacia un aspirante, organizado por la Comisión Estatal Electoral.

"Fue ese un debate objetivo que permitió a los analistas objetivos determinar el empate técnico entre MC y PRI es el debate más importante", establece Gerardo Torrecillas.

"En la CEE no hubo un ganador ni un perdedor, si alguien quiso adjudicarse el triunfo debió acudir a las encuestas que están en todos lados", explica Romeo Flores.

INTERVENCIÓN DE AMLO

Sobre la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral de Nuevo León, Flores Caballero señala que desde presidencia siempre se interviene en todos los procesos "por acción o por omisión, pero hoy es muy notorio" y añade que el Instituto Nacional Electoral (INE) "supervisa cualquier cosa que le parece violatorio", sin embargo, acusa que no es parejo en el país y lo que pudiera ser delito para unos, para otros no lo es.

"En el pasado los presidentes intervenían en los procesos electorales, lo hacían en lo oscuro, daban a la especulación de la opinión pública, hoy lo hace abiertamente, no sólo con las manos, sino con todo el cuerpo", expone Torrecillas Medina.

