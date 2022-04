Se suman liderazgos y miles de militantes morenistas al "Truko"

CD. VICTORIA.- Ex candidatos a diversos cargos en la pasada elección, líderes y miles de militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se sumaron al Partido de la Revolución Democrática y, acto seguido, reconocieron en César "Truko" Verástegui como su candidato y como el hombre que llevará los destinos de Tamaulipas; en este encuentro participó el presidente nacional del sol azteca, Jesús Zambrano.

La vocación social y visión compartida de futuro para un Tamaulipas que siga avanzando en seguridad, economía y programas de salud, y el no compartir las propuestas del candidato de Morena a la gubernatura, son puntos fundamentales y considerados para hoy sumarse al proyecto que representa el abanderado de la coalición conformada por los partidos PAN, PRI y PRD.

"Nos sentimos defraudados, los verdaderos morenistas comprometidos con la Transformación de Tamaulipas no podemos apoyar a Américo, no conoce nuestro Estado, no ha vivido las dificultades que nosotros hemos enfrentado, en esta ocasión vamos con el Truko", afirmó un grupo de simpatizantes y figuras locales y estatales de este partido.

El encuentro contó con la participación del Comité Ejecutivo Nacional del PRD que manifestó su respaldo incondicional a la candidatura del "Truko" Verástegui, al tiempo de presentar a la comunidad morenista que se suman a él.

Entre los morenistas destacó la presencia de Diana Reyna Moreno, ex candidata a la alcaldía de Camargo; Karina Calderon, ex candidata a la alcaldía de Miguel Alemán; el ex alcalde de Llera, Héctor de la Torre Valenzuela, actual dirigente de Morena en ese municipio; Pedro Zaleta Alonso, líder del partido en Altamira.

Además de los dirigentes municipales como Imelda Pavón de Soto la Marina, Filiberto Rodríguez de Ocampo, Inés Báez de Jaumave, Pedro Lucas de Río Bravo, Cruz Walle Alonso de Tula, Blanca Acuña de Antiguo Morelos, Claudio Romo de Madero, Avecita Banda de Tampico y miles de militantes.

