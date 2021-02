Se suma QRoo a 'Marea Verde' para la legalización del aborto

“Nos dimos cuenta a través de entrevistas con ciudadanos y ciudadanas que la gente cree que el aborto no es legal y en Quintana Roo tenemos cuatro causales por las que el aborto es legal, entonces decirles cuales son las causales, darles información sobre métodos anticonceptivos y hace fuerza las mujeres feministas en Cancún, en Puerto Morelos, en Playa del Carmen y en la zona norte y también apoyar a las compañeras de la zona sur de Quintana Roo y dar a conocer el mensaje global, de todo el estado, donde lo que queremos pedir es que no haya más muertes de mujeres por abortos clandestinos y que las mujeres no queden con secuelas después de abortos mal practicados”, dijo la activista.