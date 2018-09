Se restablecen servicios en las comunidades afectadas por lluvias en Sinaloa

JUAN RAMÍREZ 23/09/2018 06:31 p.m.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 23 de septiembre de 2018.- El gobernador Quirino Ordaz Coppel encabezó una nueva reunión del Comité Estatal de Protección Civil, donde se informó que ya se restableció al 100 por ciento el servicio de energía eléctrica en las comunidades afectadas por las inundaciones que dejó la depresión tropical 19-E, mientras que el servicio de agua potable se encuentra en un 78 por ciento.

El mandatario estatal sostuvo esta reunión en el aeropuerto de la ciudad de Los Mochis, junto con el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña; el secretario de Salud, José Narro Robles; el director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra; y el director de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz Masulem, quien fue designado como el vocero oficial del comité para la atención de este fenómeno natural.

Cabe destacar que luego de la reunión, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y su esposa, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, realizaron un recorrido por las comunidades de Olas Altas y Villa de Ahome, para constatar la ayuda que se está llevando a la población afectada, y también visitaron un comedor comunitario donde decenas de familias recibían alimentación.

Previamente, al término de la reunión de evaluación, el director de Protección Civil, Ricardo de la Cruz, en su calidad de vocero, informó que el servicio de energía eléctrica ya se restableció al 100 por ciento, aunque en seis poblados de Ahome donde el agua no ha bajado de nivel todavía se mantiene interrumpido como medida precautoria.

En cuanto al servicio de agua potable, explicó que se encuentra restablecido en un 78 por ciento, mientras que en el tema de salud, se desplegaron diez unidades de la Secretaría de Salud, provistas por el secretario José Narro Robles, para realizar fumigaciones de las comunidades que todavía están inundadas.

De la Cruz informó que en el tema del desarrollo social se ha implementado un programa de empleo temporal, para que las personas que resultaron afectadas puedan trabajar en la limpieza de su propia vivienda.

Ágregó que la Secretaría de la Defensa Nacional implementó el Plan DNIII, así como su propio plan la Secretaría de Marina para la atención de la emergencia y el posterior apoyo a las familias damnificadas.

Precisó que ya no existe una situación de emergencia, pues no hay gente que esté peligrando su vida por las condiciones meteorológicas, ni por que no tengan abasto, y ahora sigua la etapa de recuperación y de reconstrucción", precisó el director de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

"Quiero reiterar y aquí agradecer a la población, hemos visto una gran disposición del gobernador, sobre todo su estado. Habla de un estado grande, un estado echado para adelante, que si bien es cierto tuvieron afectaciones importantes cada uno ha ayudado al prójimo y están cooperando entre todos. También la sociedad civil en diferentes estados se ha brindado apoyo, sobre todo y también reconocer el liderazgo del DIF que aquí ha hecho una gestión muy importante para generar canales y apoyar a la gente", dijo.

Por su parte, el director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, informó que la expectativa es que para el día de mañana se pueda reestablecer el servicio de agua potable al cien por ciento, pues existen seis comunidades que carecen del mismo, porque la corriente se llevó un tubo, el cual se colocará en las próximas horas.

"Otras comunidades que vamos a seguir incorporando durante las siguientes horas el día de hoy, son comunidades en donde las plantas de bombeo se anegaron, no había manera de poder echarla a andar hasta que bajara el agua, ya bajó el agua ahora viene el proceso de limpieza, no podemos encender los motores tan fácil cuando todo estaba mojado, se requiere de una labor de limpieza y de que se seque la planta de bombeo para poder echar a andar los motores correspondientes y poder suministrar el agua, eso va a ser en el transcurso del día de hoy. Digamos que la parte importante que ahorita nos tiene preocupados son seis comunidades grandes, es precisamente este tubo que de alguna manera se lo llevó la corriente", explicó.

