Se quiebra Morena en Oaxaca: dos se asumen como líderes del partido

OAXACA.- En Oaxaca se disputan la dirigencia de Morena. Dos son los personajes que se asumen como presidentes del Comité Ejecutivo Estatal: Sesúl Bolaños López y Benjamín Viveros Montalvo.

Éste último fue designado como delegado en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Oaxaca por el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, el pasado 10 de marzo y presentado como tal el 15 de marzo por Óscar Cantón Zetina, delegado político del partido en Oaxaca e Irma Juan Carlos, diputada federal y presidenta del Consejo Estatal.

El cambio se hizo en medio del proceso electoral por la gubernatura de Oaxaca bajo el argumento de que Bolaños López, también diputado local, ostentaba dos cargos y, sobre todo, había apoyado de "manera indebida" a la aspirante Susana Harp Iturribarría, quien todavía se encuentra en una batalla legal por el espacio de contienda.

De acuerdo a lo señalado por la diputada federal Irma Juan Carlos, Bolaños López creó grupos al interior de morena que generaron división y riesgo de debilitar al partido frente a una elección tan importante.



En sus redes sociales, el depuesto dirigente estatal acusó destitución ilegal y de contravenir los principios fundamentales: no mentir, no robar y no traicionar.

Yo ostento la calidad de presidente del CEE a la cual nunca he presentado una licencia y mucho menos una renuncia, por lo cual se me hace muy grave que tanto el delegado como la presidenta mientan a la opinión pública, mientan a la militancia y sobre todo mientan al pueblo de Oaxaca

De la misma manera rechazó señaló: "Ella mencionó que yo tenía la calidad de Secretario General lo que es totalmente falso, yo ostento la calidad de Presidente del CEE".

Bolaños López, aseguró que es mentira que haya favorecido a una de las aspirantes (Susana Harp Iturribarria) y que ese sea el motivo por el cual hoy el CEN haya decidido relevarlo del mando.



Si ese fuera el supuesto, el día de hoy muchos de los presentes en la conferencia (Diputados, Consejeros y Secretarios) no tendrían que haber estado presentes, dado que está comprobado que favorecieron al hoy candidato a la gubernatura, Salomón Jara, por lo que resulta increíble que tengan un doble discurso y pretendan confundir a la opinión pública

"No mentir, no robar, no traicionar"



"No mentir, no robar, no traicionar"

En MORENA somos diferentes y debe demostrarse.

El legislador local plurinominal, se dijo preocupado por la parcialidad de parte del CEN, "si ese es un motivo para destituirme del cargo, muchos de los que hoy sostuvieron la conferencia deberían ser removidos de sus puestos dado que ostentan doble representación, como son la Diputada Irma Juan Carlos y el Diputado Oscar Cantón Zetina", se quejó.

"Manifiestan que una de las causales es ser Diputado local, quiero expresar que en mi calidad de Diputado Local, presenté mi licencia en tres ocasiones en tiempo y forma en la Cámara de Diputados, licencia que nunca me fue otorgada", justificó.

Y al insistir que sigue siendo el Presidente de Morena, declaró: "ratifico que jamás he presentado ni solicitud de licencia, ni renuncia a la presidencia ante ningún órgano partidista".

Finalmente señaló que Viveros Montalvo tiene un nombramiento ilegítimo.

