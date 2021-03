Se "prende" Oaxaca ante suspensión de vacunación en 11 municipios

A pesar de que se habían formado desde temprano, fue hasta la noche que les informaron que no llegarían las vacunas; exigen renuncia de delegada Nancy Ortiz. Foto Especial

OAXACA.- La suspensión de vacunas contra el Virus SARS COV2 (covid-19) en el municipio de Santa Lucía del Camino, así como en Santa María Atzompa, ubicados en Oaxaca, mantiene en tensión a la población de ambos puntos. Exigen la renuncia de la delegada federal, Nancy Ortiz.

También lee "Vi a mi agresor en la calle y el fiscal no hizo nada": saxofonista

El enojo se originó debido a que las personas habían realizado fila desde muy temprana hora pero durante la noche fueron informados que la jornada se suspendía debido a que no llegarían las vacunas.

A través de redes sociales, habitantes de Santa María Atzompa, advirtieron que la situación se había tornado ríspida. "Durante el día nos dijeron que nos formáramos para la vacunación de nuestros adultos mayores. Nos formamos en el vivo sol, después llegó protección civil, nos organizaron, nos formamos, inclusive por la tarde pasaron dando una numeración y por la noche pasaron diciendo que nos retiráramos, que no había vacunas para este municipio. No nos dijeron que mañana, que tal fecha, solo dijeron que no llegaron las vacunas para este municipio e invitaron a la gente a retirar", denunció una habitante.

Ante la molestia, un grupo de habitantes de amagó con tomar el palacio municipal para presionar a las autoridades para la vacunación contra la Covid-19. Por la mañana, hubo un conato de violencia debido a la desorganización en la logística.

Un video circulado en Facebook muestra a un grupo de habitantes que entre gritos reclaman llevar a cabo la jornada de vacunación señalando que debido a la realización de la fila perdieron un día de trabajo. "Es una vergüenza", "Queremos solución" se logra escuchar entre las voces.

A través de un altoparlante uno de los brigadistas indicó que la información emitida por el gobierno federal es que no llegaría la vacuna para esa zona del estado.

En el caso del municipio de Santa Lucía del Camino, el edil Danta Montaño a través de su cuenta de Twitter anunció la suspensión de la vacuna.

Ciudadanas y ciudadanos de Santa Lucía del Camino, al público en general, lamento informarles que la Secretaría de Bienestar nos ha cancelado el proceso de vacunación programado para mañana. Por lo que en breve daré una conferencia de prensa

Este 10 de marzo también se suscitaron inconformidades en la capital del estado debido a que las vacunas fueron insuficientes para toda la población adulta mayor. En rueda de prensa el edil señaló que a pesar de intentar entablar comunicación con la Secretaría de Bienestar en Oaxaca, no le han tomado la llamada.