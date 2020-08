"Se me hizo la piel chinita": camillero en área covid sin pacientes

Después de escuchar, leer y ver por más de cuatro meses información sobre los casos de coronavirus y muertes por las complicaciones en los pacientes, llega una buena noticia: una de las áreas covid-19, del hospital "Dr. Ignacio Chávez" en Hermosillo luce vacía, sin personas graves bajo ventilación mecánica.

Adrián Salazar, camillero desde hace diez años en este lugar, llegó este lunes en la mañana a trabajar, como lo ha hecho durante estos meses, pero, en lugar de ver abarrotada esta sala especial para pacientes infectados, la encontró sola y con camas vacías.

Es por eso que decidió tomar un video, en el que se escucha música de fondo, con tranquilidad y calma, rara en esta área, lo que tradujo como un poco de alegría durante esta pandemia.

"En la mañana que llegué, fui a ver qué estaba pasando en el área, y estaba sin pacientes; había dos pacientes la semana pasada y hoy lunes amaneció así, unas cuatro o cinco salas en su totalidad vacías, donde antes estaban pacientes intubados, con insuficiencia respiratoria, hoy asomarte y ver eso, se te enchina la piel", cuenta en entrevista con La Silla Rota.

Para Adrián, el esfuerzo que ha hecho todo el personal de salud, las autoridades y los mismos ciudadanos ha cobrado recompensas en la capital sonorense, donde ya se logra ver una disminución de los casos desde la semana pasada.

Por experiencia propia, relata que durante todo el mes pasado era un ir y venir de su trabajo como camillero con el traslado de pacientes graves, enfermos de covid-19, a este hospital que depende de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

Incluso cuenta que las camas se sanitizaban en cuanto moría un paciente o era dado de alta, para pasarla a otro que se encontrara en espera de hospitalización.

Sin embargo, desde finales del mes e inicios de agosto, el contagio ha ido disminuyendo. Ahora, parte de su trabajo también es trasladar pacientes que se encontraban en el hospital, hacia uno de los hoteles instalados como Centros Covid, para personas en recuperación y con síntomas leves.

"Hay una disminución, hemos notado aquí en el hospital Chávez, desde el miércoles de la semana pasada se ha visto la disminución de pacientes, y pacientes dados de alta, no nomás fallecidos. De aquí los trasladamos a un área habilitada para pacientes sin síntomas graves. Yo diría que disminuyó un 50% si no es que más, me atrevo a decir así", dijo.

Esto coincide con lo dado a conocer en el informe de la Secretaría de Salud en México, del pasado domingo, de una disminución del 18% en los contagios en todo Sonora, en especial, en la capital, Hermosillo, que representaba el municipio con mayor contagio en los últimos meses.

Además, se informó sobre una ocupación de camas del 35% y de 24% de camas con ventilador, según las estadísticas presentadas en Palacio Nacional.

Coronavirus en Sonora

Hasta este lunes, los casos de covid-19 suman 23 mil 969, con la mayor concentración en Hermosillo, donde se han registrado 10 mil 885 enfermos; seguido de Cajeme, con 3 mil 411; Nogales con 2 mil 245; San Luis Río Colorado, con 1 mil 412 y Navojoa, con 994.

Sin embargo, de esta cifra, la Secretaría de Salud en Sonora reporta 19 mil 811 personas recuperadas del virus, quienes se encuentran en casa y fuera de peligro. En cuanto a fallecimientos, el número es de 2,257.

Aunque los ciudadanos echaron campanas al vuelo por el decremento de casos en los últimos días, el secretario de Salud, Enrique Clausen continúa con el mensaje a los sonorenses de no salir de casa, al menos que sea una urgencia o una necesidad.

"Quédate en casa, no salgas, a menos de que sea estrictamente necesario; recuerda, que la enfermedad puede ser mucho más grave; si debes salir, usa cubrebocas, evita tocar superficies en lugares públicos y lava tus manos. El cubrebocas debe tapar boca, nariz y barbilla", dijo en su último reporte de casos.

Adrián, también víctima del covid-19

Adrián se contagió de covid-19 en mayo de este año, fue de los primeros en el hospital "Dr. Ignacio Chávez" en presentar síntomas y dar positivo al virus.

Y, desde el inicio, se aisló en uno de los hoteles reconvertidos en Centro Covid, donde, con otros pacientes, fue aislado para evitar mayor contagio y tener un monitoreo diario de su salud.

A pesar de que el camillero no necesitó hospitalización, sí presentó dificultades para tomar aire por las noches, pero con los medicamentos y un poco de oxígeno logró dar la batalla después de 40 días en este lugar.

"Tuve insuficiencia respiratoria por las madrugadas, temperatura, mucho dolor de cabeza, falta de aire, gracias a dios no ocupé intubación, y el medicamento, también me ayudó. En este lugar había paramédicos, médicos y especialistas que te visitaban mañana tarde y noche, así me recuperé", cuenta a este medio.

Después de casi dos meses de haber padecido covid-19, Adrián continúa con secuelas en sus pulmones y se cansa más rápido cada que sube a un paciente a la camilla o sube la rampa. Espera pronto recuperarse del todo.

El camillero del hospital "Dr. Ignacio Chávez" no ha estado con su familia en casi cinco meses. A pesar de que ya no corre peligro por coronavirus, no quiere exponer a sus hijas o a su madre, por lo que todavía vive en uno de los albergues habilitados para trabajadores de la salud.

"Tengo más de 4 meses sin ver a mi familia, apenas acabo de ver de lejitos a mi mamá, a mis hijas, he estado aislado totalmente, he estado viviendo en albergues, casi cuatro meses en uno y de ahí fuimos al otro, a un hotel, aislado todavía, porque no quiero que resurja y contagie a mi familia", asegura.

Adrián Salazar espera que los ciudadanos continúen con las medidas de protección e higiene y no se den "rienda suelta" por las buenas noticias de la disminución de los contagios. Considera que el sacrificio de todo el personal de hospitales no se debe tomar en vano.

Hizo referencia a los hermosillenses que acudieron a las playas este fin de semana, donde el Ayuntamiento de la ciudad reportó 2,600 vehículos hacia Bahía de Kino, tan solo el pasado domingo, pero lugares como San Carlos Nuevo Guaymas, Puerto Peñasco, entre otras, también reciben ya a visitantes de todo el estado y el extranjero.

"Que dejen de andar yendo a la playa, a Kino, he visto fiestas, reuniones y sí nos da para abajo porque todo el esfuerzo que todo el personal médico estamos haciendo, me incluyo, pues si te da para abajo.... que están haciendo fiestas, que están saliendo fuera, no están siguiendo los protocolos y la sana distancia, para que esto no resurja, porque esto todavía va para rato", lanza el camillero.

Por lo pronto, Adrián continuará con su trabajo en el hospital, con el traslado de pacientes, donde espera que la llegada de pacientes continúe en menor cantidad o que las salas covid luzcan vacías, como este lunes.

