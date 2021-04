"Se me enchina la piel al saber que recibiré la dosis contra la covid": maestro

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Incertidumbre, alegría y miedo, y frases como: "Si ellos (chinos) la crearon (enfermedad), ellos saben cómo solucionarlo", fueron algunas de las reacciones que se vivieron en el primer día de vacunación contra la covid a maestros de escuelas públicas y privadas de Chiapas.

También lee: Arranca vacunación para maestros en estos 5 estados para regresar a las aulas

De acuerdo con Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su recorrido por una de las cuatro sedes instaladas en la capital de esta entidad, hay 121 mil vacunas CanSino, procedentes de China, para que ni el personal docente ni administrativo quede desprotegido.

Con base en la Secretaría de Educación estatal, en Chiapas existen 20 mil 532 escuelas de todos los niveles (entre públicas y privadas), desde el básico hasta la superior, las cuales reciben a cerca de un millón 860 mil 054 alumnos y alumnas, quienes son atendidos por 92 mil 814 docentes.

Desde temprana hora, las filas de interesados abarcaron todas las 19 sedes en 13 municipios del territorio estatal (en la capital hay cuatro). Lo único que tenían que presentar era una credencial de elector, o un talón de cheques o, en su caso, la CURP.

EL FORMULARIO DE LA VIDA

Luego, llenaban un breve formulario, recibían recomendaciones básicas, luego la respectiva dosis y, en fila de 10, avanzaban a otra sala donde tenían que esperar por lo menos 30 minutos, mientras probaban el "lunch" que les repartían las enfermeras.

Isaac Clemente, trabajador administrativo en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) número 17 de Bella Vista, Chiapas, cierra los ojos, siente emoción: "se me enchina la piel al saber recibiré la dosis" que, de acuerdo con las autoridades de salud a nivel mundial, le daría cierta inmunidad entre seis meses y un año.

A diferencia de otros, dice el joven de 30 años de edad, él confía en la ciencia especializada, "pero a veces pesan más las costumbres de la gente, y por eso inventan cosas, o no creen en la enfermedad, y eso genera la falta de credibilidad".

Un profesor de un jardín de niños y de una secundaria del estado, en el municipio de Pichucalco, en la región Norte de Chiapas, señala con el dedo índice hacia su pie derecho: "Hace poco me mocharon un dedo, tengo diabetes", responde ante la necesidad de sobrevivir y que le apliquen la "CanSino".

Minutos antes, escuchaba atento la indicación de una de las enfermeras que le daba instrucciones al grupo de beneficiarios que esperaban su turno. Apenas ha invertido una hora en la espera, lo que para él no es mucho tiempo.

Aunque también "destapa" la incredulidad de varios compañeros, a quienes los "ventanea": "No creen, pero eso sí, se van a tomar a las cantinas, no usan cubrebocas, pero pues yo como he estado enfermito, me cuido".

FLUIDO AVANCE

El avance en las sedes capitalinas es fluido. Aún no cae el mediodía y solo en el Centro de Convenciones de la Unach han aplicado mil dosis, de las mil 200 presupuestadas para un día.

César Calderón, maestro de la Escuela Primaria Federal "Fray Víctor María Flores" de esta ciudad capital está a punto de recibirla, siente un poco de temor pero a la vez un alivio, pues ha pasado más de un año en la zozobra con la llegada de la pandemia e incluso la pérdida de allegados por la misma.

De pronto, llega la enfermera a su lugar, le explica algunas cosas, le "desnuda" el brazo derecho y, en cuestión de segundos, la "CanSino" penetra su organismo. En su caso, esperó, si mucho, dos horas y media para ser beneficiario, pero se siente contento porque, ahora sí, podrá regresar a las aulas con más confianza.

"La verdad nos hemos cuidado mucho, y esto pues nos da un respiro", reconoce el docente, mismo que se da tiempo para reconocer la labor del personal médico que los atendió.

PLAN PILOTO DE REGRESO A CLASES

A pesar de que la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estima que alrededor de 160 maestros y maestras, entre activos y jubilados en el estado, han muerto desde que empezó la pandemia, según la secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, dos semanas después de que culmine la aplicación de las 121 mil dosis (desde hoy hasta el 27 de abril venidero), comenzarán un plan piloto de regreso a clases, es decir que será de forma paulatina, en grupos pequeños y con las medidas necesarias.

"Sabemos de las carencias en los centros educativos, pero ya en breve entregaremos los kits de materiales de higiene a todas las escuelas", promete la funcionaria, quien recorrió un espacio de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) adecuado para quienes fueron vacunados y se sintieron mal tras la aplicación del biológico.

Aunque según ella han comenzado actividades en algunas escuelas de Chiapas, sobre todo en las más marginadas, e inclusive está convencida de que no será un ciclo escolar perdido, para la CNTE no existen las condiciones para el retorno a las aulas.

"A CHIAPAS LO QUIEREN AGARRAR COMO LABORATORIO"

Con base en José Luis Escobar Pérez, integrante de la Comisión de Educación Alternativa de la Sección VII de la CNTE, la intención de agilizar un hipotético retorno a las escuelas se debe más a una cuestión política, sobre todo porque en breve se celebrarán las elecciones no solo en Chiapas, sino en otras entidades del país.

"Ellos (las autoridades) son muy vivos, porque la responsabilidad se la quieren achacar a los padres y madres de familia, con una responsiva donde se asumen todos los riesgos que puedan ocurrir", declara quien, además, exige que se generen las condiciones en los centros escolares para que ese regreso se haga realidad.

Que haya agua potable, gel antibacterial, mascarillas, jabón y todo lo necesario, dice Escobar, quien revela que las condiciones, a más de un año de la pandemia, continúan igual o peor. "No regresaremos, porque en Chiapas estamos unidos y fortalecidos, y solo sería por consenso, porque a Chiapas lo quieren hacer laboratorio", ataja.

Mientras tanto, otros profesores que reciben la dosis china aprovechan a fotografiar el momento del piquete de la aguja cuando penetra su brazo. Otros y otras más, se frotan las manos, charlan e intercambian opiniones sobre lo que posiblemente podría ocurrir.

Dos paramédicos de la Cruz Roja que apoyan en esta sede unachense están sentados en una tarima cercana a quienes esperan media hora para ver si hay alguna reacción tras ser vacunados. "Hoy solo hemos atendido a dos personas, una de ellas una enfermera, de 30 años, que fue vacunada el viernes pasado y hoy presentó problemas para respirar, y una maestra, también joven, que manifestó ansiedad, pero todo controlado", advierte uno de ellos.

Hoy martes, la jornada de vacunación, de acuerdo con Zoé Robledo, titular del IMSS, abarcó también otros estados como Veracruz, Nayarit, Coahuila y Tamaulipas, mientras que el retorno a clases está vinculada al regreso a clases. El primero en recibir el biológico fue Campeche. De ahí, se abarcará otro grupo de cinco, entre éstos Jalisco, Nuevo León y Oaxaca.

esc