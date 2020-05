"Se masturbó frente a mi": Enfermera denuncia acoso sexual en Sonora

Mariel Morales era enfermera en el hospital de la 4ta Zona Militar en Hermosillo, pero el miedo a salir y ser acosada nuevamente por su agresor, la paralizó a tal grado de no poder seguir adelante con su vida.

La joven de 25 años denunció públicamente los hechos de los que fue víctima en el fraccionamiento donde vive, ubicado al sur de la capital sonorense.

Todo comenzó el pasado 30 de abril, cuando terminó su turno en la Unidad Operativa de Terapia Intensiva en el Hospital Regional Militar Batallón 24, tomó el camión del transporte público que la llevaba a su domicilio, pero este no llega hasta su casa, sino que tiene que caminar alrededor de 15 minutos.

En ese trayecto, sintió que un hombre la seguía por detrás, por eso se detuvo para que fuera de paso y fue cuando vio que el sujeto se estaba masturbando y se volteó hacia ella, hasta eyacular.

"Eran las 12:00 horas, las calles lucían solas, no había nadie a mi alrededor, mi reacción fue cruzarme la acera, mientras observaba como el sujeto eyaculaba, seguí mi camino y llegué con bien a mi casa, pasmada, repleta de miedo, pero con bien", relató.

Mariel pensó que esa noche llegó a casa con bien, porque el hombre nunca la tocó; sin embargo, sus pensamientos no podían dejar de repasar ese momento de angustia, a tal grado que decidió no salir de casa, por miedo a volverlo a encontrar.

Durante esos días, no podía salir tampoco de la cama y dejó de acudir a su labor en el hospital militar, ya que no había quién la acompañara en el camino. Su familia vive en Nacozari de García, ubicado a 262 kilómetros de Hermosillo y su novio trabaja la mayor parte del día.

"Los siguientes días decidí no salir de casa, incumpliendo mi labor en el servicio de salud, al cual ingresé con mucha voluntad, por estas razones recibí una llamada de mis superiores, donde tomé la decisión de no volver, tenía temor de volver a salir de casa, corriendo el riesgo de que algo similar o peor me sucediera, soy enfermera y solamente quería ayudar en el combate por covid-19...", agregó.

Agresor queda libre por "padecer de sus facultades mentales"

El paso de los días le permitieron sentirse tranquila de nuevo. Así, decidió ir por sí misma a comprar víveres a una tienda de autoservicio cercana. Sin embargo, fue ese día 12 de mayo cuando lo vio nuevamente al hombre que la acosó.

El sujeto nuevamente se bajó los pantalones y sacó su miembro para masturbarse. Mariel corrió y se escondió en un comercio de agua purificada, desde donde llamó a la policía, a su hermano y a su novio.

Al llegar los elementos de seguridad, localizaron al hombre en la tienda de autoservicio, resguardado por las empleadas del lugar. Lo arrestaron y se lo llevaron en una unidad a la comandancia más cercana.

Los oficiales se dirigieron a la joven enfermera y le comentaron que esta persona padece de sus facultades mentales y no podían hacer nada.

"Dijeron que no podían hacer nada, ya que padecía de sus facultades mentales y el juez no lo recibiría, inclusive sus palabras fueron: ¿Ni modo que te diga que le vamos a pegar una chinga?, sería un abuso de nosotros. Que simplemente hablarían con él para que no estuviera alrededor", denunció.

La situación no terminó ahí, ya que Mariel tenía que ir al hospital a presentar su renuncia formal y esa tercera vez se encontró al hombre, pero ahora mirándola desde las ventanas de la tienda de autoservicio.

El novio de la enfermera la acompañaba ese día y decidió encarar a las empleadas de la tienda sobre los actos de esta persona, pero ellas lo desalojaron del lugar.

Para Mariel, su vida se paralizó después de sufrir acoso sexual de este sujeto en distintas ocasiones y no entiende como pueden dejarlo libremente sus familiares, si actúa de esa forma, a pesar de que padezca de sus facultades.

Por ello interpondrá una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el fin de que su agresor no lastime a ninguna otra mujer como lo hizo con ella, que, aunque no fue física, sí emocional y le provocó tanto miedo que perdió lo que más le apasionaba: ayudar a otros en un hospital.

"Son abusos que toda la gente trata de menospreciar, porque no me violaron, no me tocaron, pero abusos que se quedan por siempre en mi cabeza. Soy Mariel Morales, era enfermera del Hospital Regional Militar Batallón 24, sufrí dos agresiones sexuales, el hombre sigue en el mismo lugar, nadie puede hacer nada. Simplemente quiero justicia, sentirme en paz, sentirme tranquila".