"Se masturbaba a lado mio en el camión", denuncia joven en Yucatán

Me sentí asqueada, asustada, sin saber que hacer ya que usted, aprovechándose que estaba dormitando en el camión decidió estarse masturbando a un lado mío creyendo que en ningún momento me diera cuenta, escribió Ingrid a través de sus redes sociales, donde denunció ser víctima de un acoso en el camión en el que se trasladaba.

El pasado 1 de abril, Ingrid, una joven de 21 años, denunció el acoso que vivió durante su trayecto en un camión, en Yucatán, cuando se dirigía a su casa.

"Me senté en la parte de atrás del camión y andaba dormitando. No me di cuenta en qué momento se subió el señor, pero cuando noté su presencia lo veía muy nervioso y a cada rato me volteaba a ver", contó la joven en entrevista con La Silla Rota.

La joven abordó un autobús de circuito colonias unidad 278, donde sufrió "la peor pesadilla".

Ingrid cuenta que entre que dormía y despertaba, notó que el señor ya se encontraba al lado suyo. "Pensé que ya iba a bajarse, pero no. el camión seguía avanzando, entonces decidí estar alerta y comencé a sentir que su brazo rozaba muy seguido con mi brazo y noté que tenía su portafolio entre sus piernas para que no se viera qué estaba haciendo".

Ingrid cuenta que en ese momento notó que el señor, quien responde a nombre de Diego N, tenía el cierre abierto, "se estaba acomodando su miembro, en ese momento me asusté, y como ya casi me bajaba, me empecé a preocupar de que él se bajara conmigo".

Por el miedo de pensar que podía hacerle algo, fue cuando decidió ir con el conductor y comentarle lo que había pasado.

En ese momento, Diego N, pidió bajarse de la unidad, sin embargo, el chofer no dejó bajarlo y llamó inmediatamente a una patrulla.

"Agradezco tanto al señor camionero Daniel Martín de la unidad 278 circuito colonias que no dejó que el señor se bajara cuando le dije de la asquerosidad que estaba haciendo". el chofer fue una de las personas que atestiguó cuando Ingrid asistió a la Fiscalía a poner una denuncia.

"En ese momento, el señor me empezó a rogar que le diera chance de irse y que para qué me quejaba si ni siquiera me había tocado".

Tras los hechos, Ingrid asistió a la Fiscalía a levantar una denuncia.

Señala que, aunque el señor fue detenido desde el momento en que llegaron los oficiales, en el interrogatorio le hacían las preguntas "como tres veces, como para comprobar si era verdad o no".

Luego de una hora y media en la Fiscalía, se le informó que la denuncia procedía y que acudiera al siguiente día para presentar testigos.

A Ingrid le dijeron que tenía que esperar en lo que se hacían las investigaciones, sin embargo, hasta este miércoles, el señor se encontraba detenido en la Secretaría de Seguridad Pública.

"Ojalá, señor Diego, que nunca alguna de sus nietas, hijas, sobrinas o alguna niña que sea su familia, sufra por lo que usted me hizo pasar hoy". dice Ingrid.

