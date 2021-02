Se le cae caso Dylan a Fiscalía de Chiapas +VIDEO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.- Hace una semana, la Fiscalía Contra la Trata de Personas de Chiapas anunció el desmantelamiento de una posible red de trata de personas, al rescatar a 23 menores de edad que eran forzados a vender artesanías en San Cristóbal de las Casas. Según la versión oficial, el hallazgo se dio al realizar un cateo en un domicilio del barrio Tlaxcala, como parte del operativo para hallar a Dylan.

Sin embargo, familiares de detenidos por el caso han denunciado una serie de irregularidades de la Fiscalía, mismas que podrían poner al descubierto un montaje para resaltar supuestos logros en torno a este caso, que ha indignado a Chiapas y al país.

En entrevista para #IMERNoticias, Juana, la mamá del menor Dylan desaparecido en Chiapas, confió en que el presiente le ayudará a agilizar la búsqueda de su hijo.





Además, Adolfo “N”, detenido el 15 de julio pasado e ingresado el 17 al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5, en San Cristóbal de las Casas, se “suicidó”.

Ofelia, quien supuestamente habría sido al responsable de la sustracción de Dylan, también reapareció y asevera que todo es una mentira. Ella no ha sido detenida, a pesar de que la Fiscalía chiapaneca difundió su identidad y hasta ofreció una recompensa a quien diera información sobre su paradero.

¿Niños explotados o hijos de artesanos?

Familiares de los 23 niños y niñas “rescatados” en una vivienda en San Cristóbal de Las Casas, en cuyo operativo fueron detenidas tres mujeres por presuntamente ser parte de una red de trata de menores, denunciaron que cada uno de los menores son sus familiares y que todos son originarios de la comunidad Chigtón, ubicada en el municipio de Ixtapa.

Aclararon que ninguno de los menores trabaja, que solo los adultos se dedican a la venta de artesanías y que rentaban juntos la casa (donde fueron hallados los menores) para ayudarse en los gastos y porque en ese lugar está su fuente de trabajo en el comercio informal.

Los menores estaban en la vivienda de la calle Granada 24, de la colonia Tlaxcala, porque ese día las mujeres iban a salir a vender sus artesanías.

“Nos dedicamos a vender. Los niños quedaban encerrados en la casa mientras mi hermana y mis cuñadas salían a trabajar por la necesidad. Dicen que tenían maltrato, que están desnutridos, si, están desnutridos por la pandemia, porque no tenemos con que mantenerlos. Yo exijo una liberación. Nos somos secuestradores”, dijo Enereida Gómez Sánchez.

El Fiscal Jorge Llaven Abarca de la Fiscalía de Chiapas, informó sobre el cateo realizado a un inmueble en el que hallaron a 23 niños y detuvieron a 3 mujeres presuntamente involucradas en una red de trata de menores en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

La mujer denunció que sus dos cuñadas y su hermana son las tres mujeres detenidas en el operativo del 17 de julio. Dos días antes, sus padres fueron detenidos sin ninguna explicación por parte de la Fiscalía; pensó que al tratarse de un malentendido, iban a ser liberados todos

Sin embargo, el domingo pasado, su padre Adolfo Gómez apareció muerto en una de las celdas del penal donde fue internado.

Yo esperaba que fuera liberado porque es inocente, esperaba que lo hicieran de buena voluntad, porque no es delito estar trabajando

El día del hallazgo de los 23 menores, el Fiscal Jorge Luis Llaaven Abarca reconoció que no había denuncias de que los menores estuvieran desaparecidos, y que las mujeres detenidas – María Hortensia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González-, afirmaron ser las madres de ellos.

La trama de la Fiscalía

Enereida explicó que desde la detención de sus padres, su familia comenzó los trámites legales para su liberación, sin embargo todo se complicó cuando detuvieron a su hermana y a sus dos cuñadas, y se llevaron a los 23 niños, entre ellos cinco de ella.

Derivado de las diligencias de investigación que realiza la Fiscalía de Chiapas con motivo de la búsqueda del menor de edad Dylan Esaú Gómez Pérez, este órgano de procuración de justicia desmanteló una red de tratantes, logrando el rescate de 23 menores en San Cristóbal de Las Casas.

La mañana del lunes, familiares de los 23 niños acudieron a las oficinas del DIF, en Tuxtla Gutiérrez, a presentar las actas de nacimiento de sus nietos, a exigir que se los entregaran. Y a abogar por la liberación de la madre de ellos.

Enereida explicó que no ha ido a recuperar a sus cinco hijos porque contra ella también existe una orden de aprehensión. Sus hijos se llaman José Antonio, Claudia Yanet, Erika Esmeralda, Berenice Guadalupe y Alondra Araceli Montejo Gómez.

El “suicidio”

La Fiscalía de Justicia de Chiapas informó que Adolfo Gómez Gómez murió en el penal a causa de “suicidio por ahorcamiento”. Sin embargo, Enereida acusa que su padre murió por tortura.

Narró que a su padre los policías lo interrogaron todo el tiempo sobre el paradero de Dylan Esaú, raptado en un mercado público de San Cristóbal de Las Casas; sin embargo, su padre afirmó no saber nada y que nada tenía que ver con el caso.

Enereida 'N' hija de Adolfo 'N', quien habría fallecido al interior del CERSS numero 5, preso el pasado 15 de julio, relacionado con la desaparición del menor de 2 años y 8 meses Dylan, pidieron se esclarezca "su muerte".





Explicó que 20 de julio le habló su papá, desesperado y llorando, para pedirle que le consiguiera 50 mil pesos, que le estaban pidiendo otros internos dentro del penal, “como pago de cuota por su ingreso y estancia en el penal”.

Dijo que se declaró culpable de explotación laboral de los 23 pequeños, pero todo a base de tortura.

El gobierno debe perseguir y encarcelar a los que son culpables no a los que son inocentes, eso es lo que pedimos. Por culpa del gobierno estoy muy dolida. Mi padre no era un delincuente. Mi padre sólo se ganaba el día trabajando en las calles vendiendo collares de ámbar

Indicó que tras la muerte de su padre, dos pequeños –uno de 5 y otro de 2 años- quedaron huérfanos, y que el único ingreso que tenían para vivir era el que su padre llevaba a casa todos los días, producto de sus venta de collares de ámbar.

Reiteró que los acusan de ser secuestradores, cuando ellos en realidad son una familia numerosa y pobre, cinco familias diferentes, que apenas y les alcanzaba para vivir todos juntos, hacinados en una sola casa que rentaban entre todos.

El lunes, el cuerpo Adolfo Gómez fue colocado frente a las puertas de la Fiscalía indígena y los familiares y amigos pidieron justicia.

Ofelia, ni secuestradora ni vendedora

Después de que la Fiscalía de Chiapas identificara a Ofelia “N”, originaria del municipio de Ixtapa, como la presunta responsable del robo del niño Dylan, ella misma y autoridades ejidales de Chigtón señalaron rechazaron cualquier responsabilidad en el caso.

“Nosotros, como autoridad, la señora Ofelia Torres Gómez es inocente, no es culpable la señora Ofelia, por tanto la señora es una ama de casa de que es originaria de la colonia de aquí”, dijo Gustavo López, comisariado ejidal de Chigton, que pertenece a Ixtapa.

En tanto, Ofelia Torres Gómez rechazó los señalamientos en su contra y dijo que la están confundiendo con otra persona.

“La Fiscalía de Chiapas me acusa porque aparece mi nombre, pero no aparece mi persona ni mi apellido ¿o sea tiene usted el mismo nombre que la persona que están buscando? Si solamente que dice Ofelia pero yo me llamo Ofelia Torres Gómez”, explicó.

Negó ser vendedora de ámbar y también rechazo haber viajado a San Cristóbal de las Casas en días recientes.