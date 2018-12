Se investigará corrupción de militares, policías y marinos en QRoo

En respuesta a un tuit en el que se denuncian conductas relacionadas a la corrupción por parte de militares, policías y marinos en Playa del Carmen, Quintana Roo, el secretario de seguridad de dicho Estado afirmó que se investigará a fondo la situación para esclarecer los hechos.

De acuerdo con el funcionario ya ha sido abierta una investigación interna contra los elementos involucrados.

Ayer, 23.30, en Playa del Carmen 8 militares, policías y marinos, con metralletas, me acorralaron y plantaron evidencia en mí. Me cobraron 5.000 MXN por dejarnos ir y como no teníamos ese dinero nos llevaron detenidos.