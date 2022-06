Se intoxican 500 personas en Yucatán por comer cochinita; Salud atiende emergencia

La emergencia de salud rebasó la capacidad de atención del municipio, ya que no cuenta con una clínica de salud pública

SEYÉ.- "Hablen con el gobernador, Mauricio Vila, que mande doctores, de aquí a que transporten a todos los pacientes se mueren ¡Hay muchos niños! Nosotros los adultos soportamos, pero un niño se para su corazón ¿y qué hacemos?", pidió desesperada la señora Rebeca, cuya familia resultó intoxicada por comer cochinita que estaba infectada con clembuterol.

TAMBIÉN LEE: TAHNEE SHANKS LLEVA 40 DÍAS DESAPARECIDA, A BUSCAN EN YUCATÁN Y QUINTANA ROO

A la historia de Rebeca, se suman las casi 500 personas del municipio de Seyé, en Yucatán, que resultaron intoxicadas masivamente por comer cochinita. Se trata de un guiso de carne de puerco, que se come tradicionalmente los domingos en la entidad.

La emergencia de salud rebasó la capacidad de atención del municipio, ya que no cuenta con una clínica de salud pública. Únicamente existe un consultorio particular, el cual es dirigido por el doctor Jaime Álvarez, quien atendió a la mayoría de los pacientes. El otro problema es que no había suficiente medicamento para todas las personas. Entre los síntomas algunas personas presentaron vómitos, diarrea, taquicardia, presión elevada, entre otros.

La alcaldesa de Seyé, Diana Dzul Leo tuvo que trasladarse a la ciudad de Mérida para pedir la ayuda del Gobierno del Estado. Fue hasta las ocho de la noche aproximadamente que al municipio llegó una sola ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Previamente, el vehículo de traslado del Ayuntamiento llevó a 50 para que sean atendidas en el Hospital del municipio de Acanceh y otros al Hospital General Agustín O'Horán en Mérida.

"Solo tenemos apoyo de la SSP, realmente hay más de 50 personas afectadas en el hospital de Acanceh, el director de la clínica dijo que epidemiologia iría a tomar muestras a las personas. No nos dábamos abasto, en el municipio no hay equipo de emergencia, solo vehículo de traslado", relató en entrevista la alcaldesa, Diana Dzul.

Sobre la causa, según el análisis que se realizó a las personas intoxicadas que fueron trasladadas a hospitales, la alcaldesa, Diana Dzul reveló que se encontró clembuterol en su sangre.

Por su parte, uno de los dueños del local "Don Beto", en donde la gente compró la cochinita declaró que compraron el cerdo en una granja de la compañía Kaki. El rastro encargado de la venta ya fue clausurado. "Jamás criamos cerdos nosotros, compramos el cerdo en la granja de Kaki nos lo mandaron y se mató ayer. Somos compra-venta, no criamos cerdos", apuntó.

ATIENDEN EMERGENCIA

Ante la contingencia sanitaria, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) mantiene tareas de vigilancia sanitaria y seguimiento epidemiológico para garantizar la salud de los habitantes.

La dependencia informó que, de acuerdo con el reporte médico más actualizado, de las 13 personas que requirieron hospitalización a causa de esta situación, 12 ya fueron dadas de alta y las que permanecen ingresadas se encuentran estables y fuera de peligro.

La dependencia estatal indicó que, mediante un operativo conjunto entre la SSY, el IMSS Bienestar y el programa Médico 24/7, se brindó atención integral a 135 pacientes con un rango de edad de 2 a 75 años, de los cuales únicamente 13 de ellos ameritaron atención hospitalaria.

En las valoraciones se atendieron 3 pacientes embarazadas las cuales no presentaron complicaciones

Los síntomas más comunes manifestados en los pacientes fueron cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, calambre muscular, taquicardia e hipertensión.

Adicionalmente, se sumaron tres equipos integrados por profesionales de la salud adscritos al área de Epidemiología de la dependencia, así como una ambulancia con personal paramédico han reforzado la vigilancia y seguimiento de los pacientes afectados, un equipo permanecerá durante este día en la población para atender cualquier necesidad médica.

De igual manera, verificadores sanitarios de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios acudieron al rastro "Yaneli" donde se compró la carne contaminada, donde se concretó la suspensión de actividades.













rst