"Se hizo justicia", dice Bermúdez sobre cargos por desapariciones al salir de prisión

Pacho Viejo, Ver.- ¿Qué les dice a familias que lo señalan como responsable de desapariciones forzadas? es cuestionado Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Publica. Él sonríe y se regocija entra porras de familiares que festejan su liberación. “Creo en la justicia y hoy se está haciendo” responde sereno.

El secretario de Javier Duarte de Ochoa no oculta su entusiasmo y pregona que lo primero que hará tras salir del penal de mediana seguridad será ver por él y su familia. “Soy un hombre libre, soy inocente”, dice, antes de ocupar su lugar de copiloto en un vehículo de lujo que lo llevará a su domicilio.

Queda libre Arturo Bermúdez Zurita, extitular de la SSP con Javier Duarte

El semblante de satisfacción del hombre acusado de emprender desapariciones sistemáticas en Veracruz no es para menos. Es el primero de 64 imputados por ese delito, considerado de lesa humanidad, que seguirá su proceso penal desde casa. El único también que pasará las fechas decembrinas con su familia y no tras las rejas como los otros 63 ex policías rasos.



Arturo Bermúdez fue imputado el 08 de febrero por desaparición forzada. Al extitular de la SSP y a otros dos mandos, se les atribuyen 15 desapariciones perpetuados en el gobierno de Javier Duarte. Tras casi un año en prisión la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez decidió que Bermúdez podía seguir su proceso desde su casa.

Aunque el apodado Capitán Tormenta es señalado por víctimas indirectas y testigos protegidos de comandar desapariciones de jóvenes que eran relacionados con el Cartel de los Zetas, para la juez de Veracruz fue suficiente prohibirle acercarse a quienes lo acusaron por estos hechos en audiencia.

Rompe Cuitláhuac con titular del Poder Judicial tras liberación de duartistas

Aunado a lo anterior, Sosa Jiménez fijó como nuevas medidas cautelares la entrega del pasaporte del acusado para que no pueda salir del país y la presentación cada ocho días al Penal de Pacho Viejo donde habrá de firmar pase de lista. Además, exhibirá como garantía económica 1 millón de pesos.

Una vez emitida dicha resolución, decenas de conocidos de Bermúdez arribaron al penal de Pacho Viejo para esperar el momento de su salida. Hasta la puerta le llevaron un traje de color azul para suplir su vestimenta naranja de convicto; zapatos negros bien lustrados y una pizza Dominos.

Fue en punto de las 15:10 horas, cuando el exsecretario de Seguridad apareció ante las cámaras y pisó la vía pública después de 11 meses sin hacerlo. “¡Sí se pudo!, ¡Sí se pudo!, ¡Viva Arturo Bermúdez!”, coreaban familiares, amigos y hasta la pareja sentimental del imputado, quien expresó “Ya era hora. Ya nos tocaba”.

Han pasado tres horas desde la liberación de uno de los secretarios más poderosos en el gobierno de Javier Duarte. Pero las culpas solo van de un extremo a otro.

Cuitláhuac García Jiménez acusa un trabajo ineficiente de la Fiscalía General del Estado, comandada por Jorge Winckler Ortiz, abogado particular del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Fiscalía condena la resolución del Poder Judicial de Veracruz. Mientras Yunes Linares reaparece en un café y asegura que no es momento de responder preguntas pues hoy se festeja su cumpleaños.

La Aurora, la barranca donde policías de Veracruz desaparecían a sus víctimas

En tanto, integrantes de 16 colectivos de familiares de desaparecidos se muestran desconcertadas en redes sociales tras lo ocurrido este 05 de diciembre. En 11 meses de juicio, viven con incertidumbre y miran como se aleja lo que ellas llaman justicia. Hasta la fecha es la única sentencia en un tema que ha ganado los reflectores internacionales, las desapariciones en Veracruz.

