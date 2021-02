Se fractura camino de AMLO en San Pedro Yólox, Oaxaca...en cuatro meses

"Yo no puedo afirmar que exista otra situación similar en otro municipio. En el caso de Yólox ya tomamos cartas en el asunto. No podemos obviar que particularmente en la Sierra Norte y Sur tenemos fenómenos meteorológicos que afectan la vida de nuestras comunidades. La orografía oaxaqueña no es fácil, es compleja particularmente en la serranía".