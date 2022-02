Se desvanece la justicia para la doctora Mariana Sánchez

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos llegó ilusionada al Centro de Salud de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, donde haría su servicio social; sin embargo, el 28 de enero del año pasado fue hallada muerta en el cuarto que le proporcionaban en esa comunidad indígena.

PUEDES LEER: Retiran orden de aprehensión a agresor en Chiapas; víctima teme por su vida

Primero, las autoridades se precipitaron al advertir que la joven se había suicidado, pues fue hallada hincada sobre un cojín, y con una cuerda que surcaba parte de su cuello; incluso, y de forma arbitraria, una agente del MP de la Fiscalía General del Estado ordenó cremar el cuerpo, solo con la supuesta anuencia de una tía.



Según la necropsia de ley, la pasante de Medicina Humana pereció por asfixia mecánica secundaria por estrangulamiento; además, la misma FGE aseguró en un comunicado que en este procedimiento no se hallaron rastros de violencia sexual.

No obstante, la lucha por la verdad comenzó con la llegada de María de Lourdes Dávalos, pero ésta, agotada por la tristeza por el deceso de su hija y por el tratamiento médico al que se sometía de forma constante porque padecía cáncer de seno, falleció en agosto de 2021. Se fue con sed de justicia.

LOS HILOS MÁS DELGADOS

Durante el proceso de investigación, "cayeron varias cabezas", como ocurrió el pasado 14 de febrero: la FGE informó sobre la detención y vinculación a proceso de Analí "N", directora del Centro de Salud de Nueva Palestina, por abuso de autoridad agravada, debido a que estaba enterada de lo que le ocurría a la doctora, pero nunca avisó a la instancia competente para darle seguimiento al caso.

Mediante el oficio 1S/DG/SAJ/DCA/5003/2021, el propio secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, informó que otra de las funcionarias cesadas era Mariana Lazos Delgado, por lo que tenía que dejar la Subdirección de Educación y Enseñanza en Salud.

Pero todo apunta a un personaje clave: Fernando Cuauhtémoc "P", el médico que la acosaba, quien sería el principal sospechoso del feminicidio. Sin embargo, podría quedar libre en poco tiempo.

Como se informó, el 8 de febrero de 2021, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región III de los distritos judiciales de Ocosingo y Yajalón emitió una orden de captura en contra de esta persona por el delito de hostigamiento sexual en agravio de la galena.

No obstante, Fernando posee un negro historial: es señalado de violación sexual desde el 2014; de hecho, el 20 de mayo de ese año, activistas convocaron a una rueda de prensa para dar a conocer el caso y la inacción de las autoridades. De acuerdo con lo investigado, él estaría involucrado en varios delitos de la misma índole.

UN GRITO QUE NO FUE ESCUCHADO

Desde el 11 de noviembre del año 2019, Mariana Sánchez Dávalos advirtió, a través de un escrito, que sufría acoso sexual por parte de su compañero médico de nombre Fernando Cuauhtémoc, pero los responsables de canalizarla con el Ministerio Público, es decir autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 6, la ignoraron.

El oficio estaba sellado y recibido por quien hoy es imputada por el delito de abuso de autoridad: Analy Correa Hernández, directora de la clínica en la comunidad indígena Nueva Palestina.

Esta prueba, integrada a la carpeta de investigación del caso y la cual cuenta con un par de sellos (uno de ellos con fecha 17 de noviembre), 4 firmas --incluida la de Mariana-- e incluso el tiempo de recibido (14 horas), revela los nombres de otros funcionarios que también firman de enterados, entre éstos Andrés Alayón Pascacio y José de Jesús Balderas.

En éste, la profesionista de 24 años de edad advierte que el doctor en mención trató de abusar sexualmente de ella, por la noche, por lo que decidió dejar esa constancia como prueba de lo que le llegara a suceder.

"PIFIAS" DE LA AUTORIDAD

A pesar de que Fernando Cuauhtémoc, médico acusado de hostigamiento sexual en contra de Mariana Sánchez, obtuvo su libertad el pasado 2 de junio por órdenes del juez Omar Heleria Reyes, la Fiscalía General del Estado (FGE) advirtió, ese mismo día, que el imputado continuaría bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

En ese entonces, Carlos Hugo Tondopó, abogado que busca justicia para la doctora, argumentó que era increíble y reprobable que primero se le haya otorgado el beneficio de la suspensión condicional del proceso y luego, de forma ilegal, la autoridad cambiara de opinión.

"En la primera audiencia que se celebró hoy miércoles a las 9:30 de la mañana, el juez determinó procedente la libertad del imputado, pero como esto se dio a conocer en los medios de comunicación, de inmediato al juez, de seguro, le instruyeron que hiciera otra audiencia, en la que negó la suspensión condicional del proceso, o sea que enmendó su error a través de un acto ilegal", externó en esa ocasión.





CEDH SEÑALÓ A SS Y A LA UNACH

Tras la muerte de Mariana de Lourdes, La Silla Rota tuvo acceso al expediente que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió en contra de la Secretaría de Salud y Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde estudió Mariana, instancias a las que señaló como responsables de violencia institucional en caso de feminicidio.

Es decir, el organismo autónomo emitió recomendaciones y observaciones tras analizar la carpeta de investigación y acudir ante las instancias competentes para que argumentaran su parte sobre lo ocurrido en Nueva Palestina, Ocosingo.

PUEDES LEER: Poniendo a México en la misma sintonía

De acuerdo con un extracto de la foja 42 de 120 con las que cuenta la recomendación CEDH/011/2021-R, Pedro Pérez Díaz, agente municipal de Nueva Palestina, declaró lo siguiente: "La doctora estaba enganchada al lazo en su cara, estaba (hincada) en su cama, la cuerda estaba floja, no apretada, para que digamos que solita se mató, no lo creo y no lo creemos; sus manos estaban moraditas, después el Ministerio Público pidió que nos saliéramos; nos sacaron a todos, quedó él solito.

"Queremos que investiguen el actuar del MP de San Javier, haga bien su trabajo, ustedes como Derechos Humanos; después vino la ambulancia, la subieron a la camilla (sic)".

En todo el expediente, ese organismo de Chiapas no solo "desnudó" lo ocurrido el pasado 28 de enero en lo que, hasta el momento, se cree fue el suicidio de la doctora que efectuaba su servicio social en la comunidad Nueva Palestina, sino que además advierte la displicencia u omisiones de al menos dos o tres instancias para brindarle a ella una estancia digna y segura en esa región.

Por ello, emitió una serie de recomendaciones y observaciones a la Universidad Autónoma de Chiapas (cuyo rector es Carlos Faustino Natarén Nandayapa), al fiscal general del estado, Olaf Gómez Hernández y, sobre todo, a la Secretaría de Salud (SS), bajo el mando de José Manuel Cruz Castellanos.

Aunque entre la considerada máxima casa de estudios del estado sureño y la propia SS hay un "peloteo" de responsabilidades, al final de cuentas ambas son señaladas por no generar las condiciones para que la joven chiapaneca de 25 años de edad fuera víctima, primero, de hostigamiento sexual, y luego de un posible feminicidio.

En las fojas, la CEDH solicitó una serie de explicaciones a esos tres entes como, por ejemplo, si en la FGE existía algún registro de denuncia por los delitos de violación, abuso u hostigamiento sexual en agravio de Mariana, entre muchos "detalles" más.

Asimismo, le pide al propio secretario de Salud para que informe, entre un abanico de demandas, si tuvo conocimiento, por algún medio, de la violación, abuso u hostigamiento sexual que sufría la joven mientras efectuaba su servicio social en esa zona.

Mientras tanto, a la Unach se le requirieron una serie de peticiones, como verificar si Mariana había solicitado su cambio de adscripción, o si ésta vivía en condiciones dignas en Nueva Palestina, sin que corriera algún riesgo en ese sitio, o si recibía el dinero de una beca que, según María de Lourdes, su hija nunca recibió.

Ante esta serie de hechos, la CEDH apuntó que Nueva Palestina carecía de las condiciones de vivienda y seguridad para el desarrollo del servicio social que prestaba la médica; de hecho, reveló, una médico pasante le explicó a un agente de la Policía Especializada que la puerta del cuarto donde se quedaba Mariana no garantizaba su seguridad.

Incluso, dejó entrever que la joven no obtuvo apoyo institucional oportuno, "lo que tuvo como consecuencia la exposición a un alto grado de vulnerabilidad, al estar en una comunidad en la que no le garantizaron las condiciones o requisitos mínimos para la prestación de su servicio social".

Entre otras cuestiones, evidenció que la Secretaría de Salud no le ofertó ni garantizó un espacio seguro para que se desempeñara en esa comunidad, menos que atendiera la denuncia sobre la agresión sexual.

Hoy, a poco más de un año de ese hecho, la justicia aún no llega para Mariana y su madre, y al parecer ya no hay quién reclame por la misma.





(djh)