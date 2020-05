Se desatan protestas en Chiapas; médicos y comerciantes piden apoyos

Tuxtla Gutiérrez (La Silla Rota).- En Chiapas, estado sureño del país, afloraron hoy dos realidades en época de pandemia: por un lado, personal médico y de enfermería del municipio de Comitán se manifestó por falta de insumos y materiales para atender a pacientes, y, por otro, comerciantes de Ocosingo, en la región Selva, estuvieron a punto de "agarrarse a golpes" con elementos policiacos que les "clausuraron" sus negocios.

En el primer caso, la desesperación se hizo presente porque, de acuerdo con los manifestantes que laboran en el Hospital de la Mujer, el riesgo es cada vez mayor de contagio porque cada día llegan más personas con síntomas relacionados al covid-19.

Con pancartas cuyos mensajes eran de molestia y a la vez incertidumbre, explicaron que a pesar de las carencias, ellos continúan en sus labores "aunque bajo protesta".

"Somos un grupo minoritario no porque no todos estén sumados, sino que respetamos también aquellas recomendaciones de sana distancia, y evitamos poner en riesgo al personal y a la misma sociedad, pero tenemos que levantar la voz y decir ¡ya basta!", manifestó el representante de al menos 100 trabajadores que estaban presentes en la entrada del Hospital.

De acuerdo con él, no están dispuestos a seguir con una especie de simulación de que se tiene todo lo necesario; "son 28 casos ya en esta región, de los cuales 11 están hospitalizados en el ISSSTE de esta ciudad, por eso hay que decirlo".

Alertó que el nosocomio adecuado para atender casos de coronavirus no recibe a los pacientes pediátricos y ginecológicos, por lo que "nosotros tenemos que hacerle frente a la pandemia, pero como ya dijimos, sin contar con los insumos necesarios".

Comerciantes piden poder trabajar

Mientras tanto, un grupo de comerciantes del centro de la cabecera municipal de Ocosingo estuvieron a punto de golpearse con policías locales, luego de que estos últimos implementaran un operativo para el cierre de negocios que incumplían con las medidas necesarias para evitar contagios por dicho virus.

Con palos e incluso machetes en mano, los inconformes amagaban a cada instante a los uniformados, a quienes les argumentaban que si no vendían se morirían de hambre porque de eso dependen cientos de familias. Sin embargo, los primeros tuvieron que esperar por algunas horas a que la situación se relajara, pues los ánimos de los primeros estaban "calientes". No obstante, el conato no pasó de insultos y amagues.

A pesar de que hay un decreto en el Diario Oficial de la Federación y tras las medidas implementadas por el propio Ayuntamiento de esa localidad, una gran mayoría de comerciantes decidió abrir sus establecimientos, a pesar del riesgo que corren de contagiarse.

Por tal motivo, la Fiscalía de esa zona abrió una carpeta de investigación en contra de quienes buscan desestabilizar la localidad, entre ellos Mario "N", Hugo "N" y Otoniel "N".





