Se debe considerar a una mujer como Fiscal de Veracruz: Reyes Peralta

Xalapa, Ver.- El abogado Jorge Reyes Peralta, quien promovió un juicio político contra el Fiscal de Veracruz Jorge Winckler, dijo que ante la posibilidad de que el funcionario sea removido por esa vía, espera que la vacante en la procuraduría sea ocupada por una mujer.

"Yo siento que están dadas las condiciones para que fuera una mujer la Fiscal. Ya viste en la Ciudad de México. En Veracruz no ha habido una mujer -en ese cargo-. Privilegiando a las mujeres, yo siento que hay muy valiosas. Si me tocara proponer a alguien yo propondría a una mujer"

Reiteró que, aunque él promovió un juicio político contra el Fiscal General, el 17 de noviembre de 2018, no aceptaría ocupar ese puesto.

"México atraviesa un momento sumamente complicado y yo no estaría preparado, ni mi familia, el tema está consultado. No participaría"

La destitución de Winckler, la promesa de Cuitláhuac

Reyes Peralta es representante del exdirector General de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza –preso por desaparición forzada de personas- quien acusó ser víctima de tortura.

El 27 de noviembre el litigante manifestó que su defendido fue obligado a firmar una declaración en la que inculpaba al ex fiscal de Veracruz Luis Ángel Bravo del delito de desaparición forzada. La petición de juicio político por esos hechos fue dictaminada en el Congreso local y es uno de los dos juicios que serán votados por los legisladores veracruzanos en los próximos días.

El entrevistado recordó que, en caso de que los diputados locales aprueben por mayoría calificada el juicio político en contra de Jorge Winckler Ortiz, él deberá separarse del cargo, perderá el fuero constitucional y quedará a disposición del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Diputados no pueden destituir al Fiscal, asegura abogado de Winckler

"Si perdiera el Congreso el juicio –tras una resolución de los magistrados del Poder Judicial- lo tendrían que reinstalar. Y si yo hubiera mentido en el juicio, ofreciendo pruebas, tendría responsabilidades penales y administrativas para resarcir el daño", agregó.

No obstante, el abogado confiado recordó que no es la primera vez que su despacho ha litigado contra el despacho de Winckler Ortiz. "Yo defendí a la familia del joven que mató –homicidio culposo- la diputada María Josefina Gamboa. Y el juicio lo ganamos nosotros, no Jorge Winckler. Él mismo dice que ahora podría ser el empate, pero el marcador va a ser dos a cero", concluyó.

