Se compara "El Bronco" con Nemo ante inminente sanción; interpone controversia

MONTERREY.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, afirmó que dará la pelea contra la sanción, sin apoyo de nadie, y hasta se comparó con Nemo, el personaje de la película animada.

"Estoy sometido a juicio, sí, yo seré sometido a juicio y me defenderé, probaré que tengo razón. sin embargo, estoy como Nemo, soy el pescadito de la película, un pescadito, pero bonito, contra todos en un escenario difícil y complicado".

"¿Creen que he cometido algún error en el gobierno?", preguntó a la gente durante la inauguración de un agroparque en el Ejido Tanquecillos, en el municipio de Doctor Arroyo, a unos 322 kilómetros al sur de Monterrey.

"Digan que no o sí", porque aquí están los medios y luego van a decir que no me contestaron". "Eres el mejor Gobernador de México", gritó una persona en respuesta.

Propuso que se les diga a los diputados que traen la presión del senador Samuel García y cuyo Congreso analiza la sanción a través de una Comisión Anticorrupción.

También explicó que mientras es sometido al procedimiento de sanción seguirá trabajando, y pidió públicamente a los diputados apoyar programas como el de los agroparques en el Presupuesto 2020.

El Congreso estatal en dos sesiones de la citada comisión ha determinado que se sancionará al gobernador y al secretario general de Gobierno, Jaime Rodríguez y, que verá el procedimiento, pero descartó juicio político.

Interpone controversia

Rodríguez Calderón informó que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de la Nación (SCJN), luego de que la Sala Superior confirmara la sanción en su contra por parte del Congreso local.

Aceptó qué presentó dicho recurso junto con el secretario de Gobierno, Manuel González Flores, por lo que esperaran los tiempos para saber la resolución a su petición en el máximo tribunal del país.

Cabe destacar que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respaldaron por unanimidad la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada que ordena al Congreso de Nuevo León sancionar al gobernador Jaime Rodríguez y a su secretario general de Gobierno, Manuel González, por haber utilizado a 572 funcionarios en recolección de firmas a su favor en la campaña presidencial de 2018.

Ante esto el gobernador interpuso un recurso de revisión, en el que aseguró que no les habían notificado personalmente, y señaló la extralimitación en el incidente respecto de la sentencia principal.

Sin embargo, la sentencia presentada por la magistrada Janine Medaline Otálora, la cual fue avalada por unanimidad, desestimó los agravios alegados por Jaime Rodríguez por considerarlos extemporáneos y fútiles.

Cabe destacar que la resolución del TEPJF se determinó que lo que combatían ambos funcionarios como la extralimitación en el incidente respecto de la sentencia principal y que además no se les notifico de manera personal, no fue conducente.

Toda vez que la resolución incidental se efectuó por estrados, de acuerdo al criterio en el que ambos funcionarios no radican en la Ciudad de México, por lo que la resolución incidental exige cumplir la sentencia original y sancionarlos.