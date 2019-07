Se cae a pedazos el Mercado Malibrán

Una cuarta parte del Mercado Malibrán, la central de abastos más importante de la región, fue abandonado por sus locatarios debido a problemas como la crisis económica, la inseguridad y la falta de mantenimiento en áreas comunes.

Antonio Castro Ortiz, presidente de la Unión de Comerciantes del mercado popular "Malibrán", asegura en entrevista para La Silla Rota Veracruz que esta crisis es causada por el aumento de tiendas de conveniencia y de autoservicio por toda la ciudad, lo que genera una competencia desigual.

Las bajas ventas que reportan los comerciantes de este mercado, localizado en el fraccionamiento Floresta del puerto de Veracruz, llevaron al cierre de cerca del 25% de comercios, equivalente a más de 400 negocios.

"Los comerciantes que cierran venden sus locales y deciden poner un changarro en su casa, que es lo que saben hacer, vender frutas y verduras. Los del mercado estamos viviendo actualmente de estos clientes changarreros"

También reporta que han disminuido los clientes que acudían desde localidades como Cardel, Soledad de Doblado, Lerdo, Ángel R. Cabada o Catemaco.

De acuerdo con el líder de los locatarios, el exceso de tiendas de autoservicio y de conveniencia alejan a los clientes locales que antes acudían a los puestos a surtirse de frutas y verduras, así como carne y otros insumos. Incluso, asegura que, en algunos casos, los supermercados se surten sus productos en los puestos del mercado para después venderlos a mayor precio.

Asegura que no piden que quiten ni cierren estas tiendas, pero que se regule la expedición de licencias y permisos de estos negocios, con tal de poder competir directamente con estas cadenas comerciales.

Antonio Castro pide que se haga conciencia, comenta que se necesita el apoyo con publicidad o algún programa que ponga a la vista de los consumidores las compras en este mercado y que regrese la clientela ya que, de seguir esta situación, en pocos años el mercado podría desaparecer.

Son todavía más de 1200 locatarios los que se mantienen vendiendo en el mercado, el cual recibe 100 toneladas diarias de hortalizas frescas pero que, debido a la baja venta, una gran cantidad se pierde por la merma.

Inseguridad e incumplimiento dentro del Malibrán

Debido a la poca atención que las autoridades del municipio de Veracruz presentan hacia el mercado "Malibrán", algunos comerciantes incurren en prácticas fuera de los reglamentos, que afectan al resto de locatarios, quienes se quejan.

Locatarios reportan que algunos locales se extienden ilegalmente hacia los pasillos, incumpliendo la reglamentación que indica que los pasillos del mercado deben estar libres de negocios y despejados.

Doña Yolanda, una comerciante de frutas señala que un puesto construyó una ampliación ilegal que obstruye el paso de en uno de los corredores internos que atraviesan las cuadres.

Además, indica que los trabajadores y cargadores de ese y otros locales realizan sus necesidades fisiológicas junto a estas paredes ampliadas por lo que el pasillo tiene un olor fétido.

Agrega que estas extensiones bloquean la vista de un extremo a otro de los pasillos y se registran casos de acoso a mujeres mayores y menores de edad, que trabajan o compran en el mercado.

También reportan el robo de los travesaños de la malla que divide al mercado de la laguna del mismo nombre. Además, secciones de dicha división desaparecieron completamente.

La maya metálica que impide el paso desde el perímetro de la laguna de Malibrán está siendo robada poco a poco por las noches, según reportan locatarios ubicados sobre la calle Abelardo L. Rodríguez al interior del mercado.

Se puede observar que los tubos metálicos que deberían estar en la parte superior del perímetro del mercado ya no existen, los comerciantes aseguran que, desde hace varios meses, personas desarman la estructura durante la noche.

Según lo dicho por varios comerciantes, han visto hombres que entran por la laguna, desde el lado de la avenida Miguel Alemán, quienes desarman y se llevan, en cada ocasión, entre tres y cuatro de estos postes.

Reclaman que esto no debería pasar debido la presencia de una video cámara de seguridad justo a un lado de esta malla, pero que aun así no queda ninguno de los tubos superiores de la división. Creen que se seguirán robando los tubos hasta no dejar ninguno.

Además, secciones de la malla metálica han sido recortadas para hacer accesos desde la laguna hacia el mercado. Esto incluso lo realizan empleados que trabajan dentro del mercado, lo que vulnera aún más lo locales que aquí se encuentran.

Funcionarios contra el Mercado

Los locatarios señalan que funcionarios del Ayuntamiento de Veracruz actúan con negligencia e incumplen sus funciones, además de operar en contra del mercado, lo que consideran un problema grave para la supervivencia del mercado.

El líder Unión de Comerciantes del mercado "Malibrán", afirma que el abandono de dicha área comercial por parte de la dirección municipal de Desarrollo Urbano y la de Obras Públicas es intencional.

Comenta que Ángel Francisco Gonzales Girón, director de Desarrollo Urbano y Mantenimiento ordenó retirar unos tubos que iban a ser puestos en la zona del canal, por el lado de la Avenida Miguel Alemán.

Dichos tubos servirían para evitar que los transeúntes cayeran al canal y como barrera contra los autobuses y automóviles que circulan en dicha avenida. Según el líder de locatarios, los mismos empleados de la dependencia, informaron por medio de un panfleto de la sustracción de la tubería, la cual supuestamente fue vendida por el director de la dependencia.

También acusa de incumplimiento debido a que el director de Desarrollo Urbano propuso a los comerciantes pintar las vialidades dentro del mercado. Dicho acuerdo establecía que los locatarios comprarían pinturas y solventes con un valor de 105 mil pesos.

Debido a una visita del anterior gobernador, Miguel Ángel Yunes, el director González Girón mandó a que se pintaran un par calles de internas de esta central de abastos, las cuales se mancharon debido a las intensas lluvias del día previo a la visitar del mandatario.

Luego de esto, ya no se completó la obra y al reclamarle los comerciantes por el resto de las vialidades sin pintar, el director de Desarrollo Urbano mandó a decirles que ese trabajo ya se había realizado, por lo que los botes de pintura siguen resguardados en la administración del mercado desde el 20 de febrero de 2018, asegura Castro Ortiz.

Cabe agregar que, en octubre de 2018, este funcionario fue señalado por empleados del Ayuntamiento de Veracruz por encabezar una supuesta red de ordeña de combustible a vehículos de uso oficial de la dependencia, para uso personal y de sus allegados. A pesar de los señalamientos, el funcionario continúa al frente de esta oficina.

Además, señala que Luis Román Campa, director Obras Públicas les ha negado la atención y ha incumplido los trabajos de reparación total del drenaje, el cual con 30 años de antigüedad falla constantemente, inundando el mercado con aguas negras.

El Ayuntamiento cumplió a medias, se llegó a un acuerdo en el cual los locatarios pagaron el costo de los materiales para la reparación de una tubería de drenaje, mientras que el gobierno puso la mano de obra.

LA SILLA ROTA VERACRUZ intentó contactar a los funcionarios sin obtener una respuesta por parte de ellos o de la oficina de comunicación social del ayuntamiento.

El funcionario de Obras Públicas ha declarado anteriormente que el presupuesto asignado para obras en el municipio de Veracruz es inferior al del año pasado, bajando de más de 600 millones a cerca de 400 millones de pesos, por lo que muchos de los trabajos se verán afectados o retrasados para atender lo prioritario.

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez confirmó recientemente que el presupuesto estatal para Obras públicas se va a entregar hasta el año 2020, por lo que el ayuntamiento se encuentra limitado para realizar obras y mejoras en la ciudad, así como en el mercado que entra en esta jurisdicción, pero para los locatarios del mercado y su representante, los problemas no se van a solucionar hasta que dichos servidores públicos sean removidos y "reemplazados por alguien con la voluntad de trabajar."

"No tenemos esperanza en el gobernador"

Debido al abandono y olvido que las autoridades estatales y municipales muestran con los comerciantes del mercado Malibrán, Antonio Castro Ortiz, asegura que no tienen esperanza de que esto cambie con el gobierno de Cuitláhuac García.

Para los comerciantes el reciente cambio de gobierno significa la continuación del desinterés que administraciones pasadas han demostrado hacia este mercado y las personas que dependen de él.

Asegura que desde diciembre que fue el cambio de gobierno, nadie de la nueva administración ha ido al mercado para hablar los comerciantes, atender sus quejas o anotar sus necesidades.

Además, considera pertinente que algún personal del gobierno se acerque, debido a que como comerciantes tienen derecho al programa de Microcréditos (Tandas) del Bienestar, anunciadas por el gobierno.

"Nadie del gobierno estatal ha puesto un pie en el mercado" por lo que Antonio Castro, líder de los locatarios pide que alguien se acerque a ellos, que convoquen una reunión para darles información y orientarlos sobre estos programas de apoyo que están dirigidos a pequeñas y medianas empresas.

El registro a ese programa se realizó en diferentes partes de la ciudad, donde se acudía con los encuestadores, pero debido a que los locatarios deben permanecer en sus puestos todo el día, a muchos les fue imposible registrarse.

Comenta que el gobierno hace programas sociales sin analizar ni investigar a fondo a quienes van dirigidos debido a que, para acceder a ellos deben darse de alta en el SAT, registrarse por internet cuestión que muchos comerciantes desconocen.

El mercado tiene necesidades en cuestión de drenaje, aguas residuales, iluminación, inseguridad y obras públicas, pero además necesitan elementos importantes para la continuación de este centro comercial.

Para el líder de locatarios no es rara la poca efectividad del gobernador actual, ya que los anteriores gobernadores han sido iguales con respecto al mercado y asegura que "no lo van a quitar porque es el consentido del presidente de la república, ¡Así que estamos jodidos igual!"

Todo esto afecta a un mercado que fue fundado en 1988 por el entonces alcalde Gerardo Poo Ulibarri, y por 30 años ha sido el mercado número uno en todo el estado y la central de abastos más importante en la ciudad y que poco a poco ha sido abandonado por los funcionarios y los clientes. Las rencillas políticas entre los diferentes niveles de gobierno han ocasionado que varios sectores de la población se vean afectados.

Dudan en que el municipio los apoye en algo más allá de lo poco que han hecho, además que no pueden por la falta de presupuesto que el gobierno del estado impone a los municipios donde ganaron partidos de oposición.

Veracruz, una ciudad que celebra 500 años de fundación pero que sufre rezagos y abandono en varios sectores de la sociedad y en diversos lugares, como lo es el mercado Malibrán.

Castro Ortiz finaliza: "Miguel Ángel Yunes nunca nos hizo nada, Duarte nunca nos hizo nada, Fidel Herrera nunca nos hizo nada, o sea que este gobernador ni lo extrañamos, porque para nosotros es lo mismo. Y no le van a hacer nada, no lo van a quitar porque es el consentido del presidente de la república."