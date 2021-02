Se atora Ley Bonilla 2 en Congreso de BC

La bancada de Morena no juntó los votos suficientes, toda vez que de un total de 25 legisladores, solo suma 16 con sus aliados. Foto Especial

A un mes de que Suprema Corte de Justicia echara por tierra la Ley Bonilla, el Congreso de Baja California sesionará este viernes a las 17 horas (19 pm hora de CDMX) para votar una nueva ley (conocida como Ley Bonilla 2) que permita ampliar al gobernador su período de mandato de tres a seis años.

También lee: Con la Ley Bonilla muerta, reviven aspirantes al gobierno de BC

Este dictamen de ley iba a ser votado este jueves, pero al parecer la bancada de Morena no juntó los votos suficientes toda vez que de un total de 25 legisladores, solo 13 son suyos que sumados con dos del partido del Trabajo y uno de partido Verde, da un total de 16. Pero el número de votos que necesita, como mínimo, son 17.

Eva María Vázquez, diputada local por el PAN, explicó a La Silla Rota por qué no sea aprobó el dictamen este jueves. “Estaba agendado en la orden del día, luego lo retiraron y anunciaron que lo volverían a incluir. Después inexplicablemente hubo fallas tecnológicas, fallaron los micrófonos y el edificio se quedó sin luz. Citaron de nuevo hoy para retomar la sesión inconclusa de ayer, pero lo que creemos es que Morena no tiene los votos completos porque necesita 17; y al parecer no todos los morenistas piensan votar a favor”.

El dictamen modifica un artículo de la constitución del Estado, se presentó dos semanas después del fallo de la Corte. Se filtró en redes sociales el texto; cuando esto sucede el gobernador y secretario de gobierno dijeron que era un documento falso, pero luego se presenta como iniciativa por la coordinadora de la bancada de Morena. En dos semanas se dictamina y se aprueba en la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales

De subir el dictamen al pleno, se votaría en lo general y lo particular; Vázquez afirmó que a hora y media de iniciar la sesión, no se ha dado a conocer la orden del día. Y tampoco hay copia del dictamen que puedan leer porque, asegura, Morena no la ha difundido.

“Esto violenta la resolución de la Corte, es un desacato a una autoridad y conlleva una posible consignación, es decir, responsabilidades de carácter penal. Si Morena lo está considerando, es probable que no les alcancen los votos. Debo decir que la comisión que aprobó el dictamen, Morena es mayoría y hay un diputado más del PRD y otro independiente; el día que se aprobó el dictamen, la diputada Rosina del Villar de Morena, se abstuvo. Eso nos hace pensar que Morena no tiene los votos completos para aprobar el dictamen en pleno. Pero eso lo sabremos en un par de horas”.