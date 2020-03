Se amotinan migrantes en estación migratoria de Chiapas

Los migrantes llevan más de cuatro días recluidos y desde hace una semana no se realizan traslados. Foto de la web

Indocumentados extranjeros que se encuentran recluidos en la estación migratoria Siglo XXI, localizada en Tapachula, Chiapas, se amotinaron exigiendo los regresen a sus lugares de origen.

Un empleado de la cocina de la citada estación a cargo del Instituto Nacional de Migración, explicó que el primer incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas de este lunes.

Y un segundo altercado ocurrió a las 21:30 horas cuando un ciudadano salvadoreño golpeó a un elemento de la Guardia Nacional que había acudido a controlar a los amotinados.

Los migrantes originarios de diferentes países, tanto de Centroamerica, como Cuba y África, llevan más de cuatro días recluidos y desde hace una semana que no se realizan traslados para regresarlos a sus lugares de origen, debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19).

"Armaron su escándalo, empezaron a quemar colchones a la hora de la cena. Llegó la Guardia Nacional como seis de la tarde. (El motín) es porque no los sacaban rápido, tienen más de cuatro días, no los han mandado a sus países, a sus lugares de origen. No han llegado camiones y salido pudiera ser por lo del coronavirus", explicó a Notimex el ayudante de cocina.

Narró que los migrantes "estaban intentando escaparse. (Los policías) golpearon a algunos, esposaron a otros. Son salvadoreños y cubanos, africanos, haitianos", añadió el trabajador, quien había terminado su turno del día e indicó que son aproximadamente 800 personas las que se encuentran recluidas en ese sitio.

Explicó que a los que fueron sometidos a golpes no fue necesario trasladarlos a recibir atención médica.

"No hubo necesidad de llevarlos al hospital. Tiraron gases para tratar de controlar", detalló.

El empleado de la estación migratoria de esta frontera chiapaneca recordó que cuando llegó el ejército hace alrededor de cuatro meses, los haitianos se amotinaron.

Añadió que en el segundo incidente un policía federal fue atacado por un migrante.

"Más tarde un salvadoreño le tira un golpe a un federal, hace media hora se volvió a hacer el escándalo. Hay como 800 migrantes, hay área de niños, están separados de los adultos con sus mamás", dijo.

Se observó que a las 21:52 horas un camión de la Guardia Nacional abandonó las instalaciones migratorias, tras sofocar el motín.





(Karla Alva)