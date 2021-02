Se agudizan afectaciones por inundaciones en Tabasco +VIDEOS y FOTOS

VILLAHERMOSA.- La jornada lluviosa generada por la presencia del Frente Frío número agravó este viernes las anegaciones en esta capital y en tres municipios colindantes, donde se incrementaron las afectaciones a viviendas, hospitales y carreteras federales y estatales.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reportó una precipitación acumulada en Villahermosa, de las 08:00 horas del 29 de octubre a las 08:00 horas del 30 de octubre, de 450.2 milímetros, que provocó a centenares de viviendas y negocios resultaran seriamente afectados.

El Hospital Regional de Petróleos Mexicanos (Pemex), terminó por quedar fuera de operación en su planta baja, pues el agua incrementó del nivel en el interior del nosocomio y mayormente en las calles de Gil y Saenz y Lino Merino, donde se encuentran esas instalaciones médicas.

Las filtraciones que se presentaban en el Hospital de Pemex “se resolvieron, aunque habrá seguimiento para, en caso de ser necesario, colocar una bomba de extracción de agua para proteger a la zona”, reportaron las autoridades de Protección Civil estatal.

También la Unidad de Hospitalización Temprana COVID, ubicada en el estacionamiento del Parque Tabasco, registraba anegaciones a su alrededores, y uno de los accesos se encontraba bloqueado por el agua.

Las intensas lluvias tomaron desprevenidas a las autoridades del estado, pues nunca emitieron alerta sobre los pronósticos de las intensas lluvias, sino hasta este viernes que el gobernador Adán Augusto López Hernández, ordenó la instalación del Centro Estatal de Operaciones para atender afectaciones por las precipitaciones.

El coordinador estatal del Instituto de Protección Civil de Tabasco, Jorge Mier y Terán Suárez admitió que el registro de precipitaciones, principalmente en Centro, “rebasó el pronóstico que había por la presencia del frente frío 9”, e indicó que entre las colonias de Villahermosa, más afectadas, se encuentran todo Gaviotas, tanto el sector Sur como el Norte; Sector Armenia, Los Monales, Casa Blanca, Tamulté de las Barrancas, Parrilla, Indeco y Ciudad Industrial.

El gobierno estatal reportó que en coordinación con autoridades municipales, se activaron refugios temporales en Centro y Cunduacán; y el Ejército Mexicano puso en marcha Plan DNIII-E para brindar auxilio a población.

?? Personal Operativo atiende emergencia evacuando personas del Fracc. Arboledas y Carrizal del municipio de Centro.

“Hay problemas de inundación pluvial en prácticamente todo el municipio de Centro, en especial en Villahermosa, así como en Jalpa de Méndez y Cunduacán”, indicó Adán Augusto López Hernández.

Jorge Mier y Terán Suárez, coordinador estatal de Protección Civil indicó que ven la posibilidad de emitir una nueva declaratoria de emergencia para acceder a la ayuda federal y estatal para la atención de la nueva contingencia, igual que ocurrió a principios de mes con las afectaciones de lluvias del Frente Frío número 5, y en el que los afectados recibieron un apoyo de diez mil pesos.

Jorge Mier y Terán adujo que la emergencia que enfrenta el municipio de Centro son consecuencia “única y exclusivamente de inundación pluvial”, esto es, por la acumulación de lluvias, lo que se complicó por problemas de drenaje, la saturación de basura, y los remanentes que ya se traían por la contingencia pasada.

Alertó que posiblemente este sábado bajará el potencial de precipitaciones, “pero el domingo tenemos un reforzamiento con el Frente Frío número 11; vamos a tener un fin de semana complicado, porque ya tendremos la acumulación de agua de ayer y hoy y luego el domingo se puede reforzar esa situación”, advirtió.

El funcionario estatal mencionó que pese a que la mayoría de las Estaciones de Bombeo –cárcamos- sí operaron y siguen funcionando de manera normal, “el problema es que ante la cantidad de agua que ha caído, estos equipos no se han dado abasto”.

Otra alerta que se presenta es con la subregión Sierra donde no ha llovido, pero no está descartado que en el transcurso de este viernes se presenten precipitaciones en esa zona, lo que ocasionaría no solamente afectaciones en comunidades de Teapa, Tacotalpa y Jalapa por la crecida de los ríos, como el Pichucalco, sino complicaría más el panorama en Villahermosa porque “esa agua va a bajar y a escurrir” hacia los cuerpos lagunares que cruzan la capital.

La mañana de este viernes, existían complicaciones en la circulación sobre la carretera Villahermosa- Teapa, particularmente a la altura de Playas del Rosario.

Las autoridades de Conagua pronosticaron un potencial de lluvias intensas de 75.1 a 150 milímetros, con posibles registros superiores de 150.1 a 250 milímetros, con mayor probabilidad en Centro, Chontalpa y Pantanos, así como el Norte de Chiapas, “condiciones mantendrán los encharcamientos e inundaciones en el centro del estado, así como incrementos súbitos en los ríos serranos”.

COLAPSA HOSPITAL

El Hospital Regional de Pemex en Villahermosa podría perder sus equipos médicos quirúrgicos, para hacer estudios de tomografía y otros servicios, debido a la inundación al interior del nosocomio.

Desde anoche quedó bloqueado el acceso al hospital por el exceso de agua en las entradas y salidas.

El personal del nosocomio acusó que también es “por la negligencia y falta de interés que ha mostrado el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, a quien se le ha solicitado cambiar de sede al hospital”.

Hoy, las pérdidas económicas son cuantiosas, pero también se sigue poniendo en riesgo la vida los pacientes y personal del hospital, ya que las partes inundadas son las principales como atención a COVID-19 y la áreas de cirugías e internados.

“El subdirector de los Servicios de Salud de Pemex, Rodolfo Lehman Mendoza no ha dado la cara para enfrentar esta situación tan grave, donde los propios trabajadores tratan de sacar el agua del nosocomio a base de cubetazos”.





