SCT se deslindó de la responsabilidad por Paso Exprés: CNDH

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, identificada como la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de planeación y ejecución del proyecto Paso Exprés en Cuernavaca, realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación a través de su titular Gerardo Ruiz Esparza, declaró Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En referencia a lo anterior, la CNDH entregará a la Procuraduría General de la República (PGR) los resultados de las investigaciones que el organismo llevó a cabo por el caso del socavón formado en la carretera México-Cuernavaca y que cobró la vida de dos personas.

"El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente. La SCT tuvo la oportunidad de cumplir con su obligación de explicar de manera suficiente las causas de la falla y quiénes eran los responsables. Pero no lo hizo", apunta Guadarrama.

En este sentido, la Comisión solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP), institución que en marzo pasado abrió procedimientos de sanciones administrativas contra funcionarios de la SCT por las irregularidades cometidas en la construcción del Paso Exprés; realizar una investigación integral del caso, basada en todos los componentes que provocaron el socavón, en razón de que sólo existen nueve sanciones a servidores públicos en materia administrativa, pero ninguna sanción penal o por falta de rendición de cuentas.

Asimismo, Guadarrama López aseguró que el caso del Paso Exprés es una oportunidad para promover mejoras en lo relativo a la calidad de la contratación pública, así como en los mecanismos de gobierno y modelos de supervisión a las empresas. "El imponer sanciones ejemplares es un disuasivo para que casos como el socavón no vuelvan a presentarse. De otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente", puntualizó.

En adición, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a la SCT, Banobras, Conagua y al gobernador de Morelos, en la que exhorta a reparar el daño a víctimas directas e indirectas, e inscribirlas al Registro Nacional de Víctimas. Las autoridades responsables deberán ofrecer una disculpa pública institucional por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio.

SFP EXIME

A su vez, la Secretaría de la Función Pública (SFP) eximió a la SCT de la responsabilidad por el socavón, debido, dijo a que ya se impusieron sanciones y el caso está cerrado, argumentó.

