Saturados, puntos de vacunación antiCovid en Tijuana + VIDEO

TIJUANA.- La jornada de vacunación en Tijuana, con la segunda dosis para adultos mayores y el inicio de aplicación al magisterio, se convirtió en un desorden.

Primero porque adultos mayores acudieron a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, donde fueron atendidos semanas atrás, pero encontraron que ahora la Secretaría de Salud destinó el plantel exclusivamente a profesores, y después porque los únicos dos sitios habilitados para mayores de 60 años de edad se vieron sobrepasados.

"¿Sabe cuántos kilómetros son de aquí a la Pancho Villa? ¿Sabe cuántos taxis hay que tomar? Supuestamente no debemos estar juntos ni nada. ¿Cómo hacen eso? ¿Dónde está el representante de Salud?", reclamaba un hombre frente a la puerta cerrada del plantel escolar.

Él, como muchas de las personas que lo rodeaban, buscaban la segunda dosis de la vacuna Sinovac, pero en el interior solo había decenas de profesores que formados desde la madrugada para recibir la primera vacuna contra el coronavirus.

La colonia desde la que se trasladó, Francisco Villa, está al oeste de Tijuana y allí fue habilitado el Centro de Salud para aplicar la segunda dosis a adultos mayores, pero muchas personas lo evitaron porque se vio abarrotado.

Y lo mismo pasó en el segundo sitio destinado a esa población vulnerable, el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), ubicado al otro extremo de Tijuana, en los límites con la ciudad de Tecate.

"Aquí nada más eran 800 dosis. Esas dosis se me acabaron en los primeros 60 minutos", destacó Alonso Pérez Rico, secretario de Salud en Baja California.

En ese lugar, donde la administración estatal recién trasladó las oficinas del Centro de Gobierno, los adultos mayores esperaron hasta dos horas de pie antes de llegar a las carpas de vacunación, y en los alrededores los problemas de tránsito fueron severos por falta de estacionamiento.

#Estados Se sale de control la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra #Covid en un módulo de Tijuana, Baja California. #jp https://t.co/YwU48qwJUr pic.twitter.com/d3cuXoYu98 — La Silla Rota (@lasillarota) April 28, 2021

El secretario Pérez Rico atribuyó el cúmulo de personas a que se presentaron adultos mayores que recibieron su primera dosis el 30 de marzo, mientras que la autoridad sólo tenía contemplado atender a quienes vacunaron el 27 de marzo.

"Muchos adultos mayores están viniendo a este punto nada más porque dicen: `No quiero que no me toque mi vacuna´.

Les va a tocar a todos, todavía no se les han vencido sus 35 días. Apenas están llegando a los 28 días los que se vacunaron el 30".

Sin embargo, la realidad es que la convocatoria de la Secretaría de Salud sí fue para las personas que recibieron su primera dosis el 30 de marzo, a quienes ahora el secretario de Salud pidió esperar al fin de semana, cuando serán acondicionados puntos de vacunación masiva como se hizo al inicio, cuando no hubo complicaciones como este martes.

Y la atención de profesores también tuvo sus complicaciones porque la convocatoria, para este caso hecha por la Secretaría de Educación, fue llamar a docentes por orden alfabético.

"Nunca lo hemos tratado en Baja California porque consideramos que lo más eficiente es vacunar en masivos. Pocos días, mucha gente y salimos adelante rápido. A fin de cuentas la estrategia es algo que debemos probar porque vamos en colaboración con ellos. No queremos intervenir en sus procesos", comentó el secretario Alonso Pérez Rico.

