Saturados 205 hospitales en el país; alerta en seis entidades

"Esto se está poniendo horrible, ambulancias llegando una tras otra, filas inmensas para consulta y familiares rogando atención pues en otros tres o cuatro hospitales tampoco había lugar", alertó la doctora Damaris Navarro este 31 de diciembre. México cerró 2020 con 205 hospitales covid que están al 100% de ocupación, se trata del 21% de los 953 que están en funcionamiento.

Seis estados concentran el 60% de estos hospitales saturados, se trata de la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León y Jalisco, de acuerdo con los datos del Sistema de información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud.

Nuestro país concluyó 2020 en medio de un repunte en los contagios que tiene al límite al Valle de México en cuanto a la capacidad hospitalaria. La noche de este jueves se reportaron un total de 125 mil 807 muertes y un millón 426 mil 094 casos confirmados.

La información oficial muestra que en total hay 245 unidades médicas con 70% o más de ocupación de camas generales, 157 están en la misma situación, pero en camas con ventilador, y 121 respecto a camas con ventilador en Unidad de Cuidados Intensivos.

Este medio analizó los datos de los hospitales que están al 100% de ocupación y encontró que 23 de los 205 hospitales tienen saturadas sus tres áreas de atención a pacientes covid, por lo que ya no pueden recibir a ninguna persona.

En tanto, 46 nosocomios del país están rebasados en dos de las áreas de atención antes mencionadas, mientras que 136 tienen completamente lleno alguno de sus servicios, de acuerdo con la información con corte al 31 de diciembre.

Fotos Cuartoscuro

En la misma situación está el Hospital Central Militar, el Hospital Darío Fernández Fierro, el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital 1 de octubre y el 81/o. Batallón de Infantería.

La capital del país también tiene 16 centros hospitalarios que tienen completamente llenas dos de sus áreas de atención para pacientes con coronavirus, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital General de Zona 27 en Tlatelolco y el Hospital General Ignacio Zaragoza.

COVID TIENE A 26 HOSPITALES DEL EDOMEX EN EL LÍMITE

El Estado de México también se encuentra en una situación complicada debido al repunte de casos de covid-19, ya que tiene 26 unidades médicas que tienen rebasada la capacidad de al menos una de sus áreas de servicio.

Cinco de estos hospitales están completamente llenos y ya no tienen capacidad para recibir a más personas, ni con síntomas leves o en estado crítico: el Hospital Militar de Zona de Santa María Rayón, el Hospital General de Zona 194 El Molinito, el Hospital General Regional 196 Fidel Velázquez, el Hospital General de Zona 58 Las Margaritas y el Hospital General Regional 251 Metepec.

En tanto, nueve unidades médicas tienen saturadas dos de sus áreas, como los hospitales generales de zona de Los Reyes la Paz, de Coacalco, Tulpetlac, Xalostoc y Toluca.

La Secretaría de Salud estiman que el próximo 10 de enero sea el pico máximo de contagios en el Valle de México, pero esto depende de que la población cumpla con las medidas que se establecieron con el semáforo rojo.

La capacidad hospitalaria se mantiene al límite a pesar de que las autoridades continúan con la ampliación de camas, ya que los casos de coronavirus no ceden, además, cabe recordar que no se trata sólo de contar con más camas, sino de tener el personal de salud necesario para atender a los pacientes.

GUANAJUATO REPORTA 19 HOSPITALES CON ALGUNA ÁREA SATURADA

Guanajuato es otro de los estados que ha reportado un aumento en los casos de coronavirus durante las últimas semanas. Incluso el gobernador de la entidad, Diego Sinhué tuvo que ser internado en el Hospital General de Silao, tras haberse infectado de este virus, pero un dato interesante es que es de los pocos políticos que se ha atendido en una unidad médica pública, probablemente porque este estado es el que tiene el sistema de salud más sólido en la República.

Actualmente este estado tiene 19 centros hospitalarios llenos en alguna de sus áreas de atención, 15 de ellos son de la Secretaría de Salud, tres del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y uno del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin embargo, no reportó ningún nosocomio lleno en sus tres servicios y sólo dos hospitales están saturados en dos áreas, el Hospital de Celaya, que ya no cuenta con camas generales ni con ventilador, igual que el Hospital de León.

SE ENCIENDEN LAS ALERTAS POR COVID-19 EN HIDALGO

La situación por la pandemia de covid-19 también ha encendido las alarmas en Hidalgo, que actualmente tiene 15 unidades médicas saturadas en alguno o varios de sus servicios, de acuerdo con los datos de la Red IRAG.

Esta entidad reportó dos centros sin camas generales, con ventilador ni en Unidad de Cuidados Intensivos, que son el Hospital General de Tula y la Unidad Médica Regional de Atención a la Gestación y al Neonato, ambos de la Secretaría de Salud.

Asimismo, otros cinco nosocomios tienen al 100% dos áreas de atención, se trata del Hospital General del Valle del Mezquital Ixmiquilpan, el Hospital doctor Jesús del Rosal, el Hospital doctora Columba Rivera Osocio, el Hospital de Zimapán y el Hospital General de Apan.

NUEVO LEÓN Y JALISCO, CON UNIDADES MÉDICAS REBASADAS

"Los Hospitales en Monterrey, llenos de pacientes covid. No hay camas. La movilidad ciudadana de las personas no esenciales sigue desbordada. La gente no hace caso a los llamados de evitar reuniones, no salir, usar cubrebocas adecuadamente, distancia interpersonal y aseo de manos", escribió en Twitter el doctor Arturo Rodríguez el pasado 29 de diciembre.

Nuevo León es otro de los estados que está siendo golpeado por el coronavirus y los datos de la Red IRAG muestran que tiene 11 hospitales saturados, aunque llama la atención que siete de ellos son privados, dos son del Seguro Social, uno de la Secretaría de Salud y otro más de Petróleos Mexicanos.

Los que están rebasados en dos áreas son los hospitales Christus Muguerza, la Fundación Santos y de la Garza Evia Ibp, el Hospital General Cadereyta y el Hospital Metropolitano.

Una situación similar se vive en Jalisco, en donde trabaja la doctora Damaris Navarro, quien alertó de la cantidad de personas con síntomas de covid que llegaron a los hospitales en este fin de año.

Esta entidad tiene 10 hospitales con saturación en alguno de sus servicios, pero sólo el Hospital Real San José ya no cuenta con camas con ventilador ni en Unidad de Cuidados Intensivos.

Algunas de las Unidades Médicas que tienen un área rebasada son el Hospital Regional de Puerto Vallarta, el Hospital Militar Regional de Guadalajara, el Hospital Regional de Ciudad Guzmán y el Hospital General Regional 46 de Guadalajara.