SAT va contra "nenis"; ahorcará a mujeres único sostén de sus hogares

Los impuestos que el SAT impondrá a la economía denominada "Neni" a partir de 2022, castigará los bolsillos de las madres de familia que, ante las paternidades ausentes, son el único soporte económico de sus hogares. Son ellas quienes conforman el grueso de este sector económico, principalmente en Oaxaca.

"Nosotras no estamos en contra de aportar al estado, pero el estado tiene una deuda muy grande con nosotras como madres, no tenemos acceso a créditos, no contamos con guarderías para dejar a nuestros hijos cuando salimos a trabajar y en muchos casos, las instituciones nos han fallado en los procesos de demanda de pensión alimenticia", señaló Ixchel Carolina Mendoza Rosales.

PUEDES LEER: El SAT también correteará y tocará la puerta de las "Nenis"

Ella es emprendedora oaxaqueña y fundadora de Plaza Nenis Oaxaca Oficial, espacio en Facebook que agrupa a más de un centenar de mujeres, en un 90 por ciento, que tienen en las ventas en línea su único ingreso. Es madre de dos hijos, es estudiante de Derecho y desde hace dos años inició un proceso de demanda de pensión alimenticia el cual se encuentra paralizado por múltiples excusas en los juzgados.

"El gobierno nos exige que contribuyamos y creo que está bien, pero no nos ofrece nada. Ahorita ellos se están aprovechando de un tema que se hizo viral durante la pandemia y se visibilizó todo el aporte económico que generamos para nuestras familias", expuso.

Fue precisamente durante la pandemia que se acuñó el término "Neni", en un inicio con una connotación despectiva. Posteriormente las mujeres, conocidas como nenis por llamar nenas a sus clientas, resignificaron el término para nombrarlo como: Nueva Emprendedora de Negocios por Internet (NENI).

Nombradas y visibilizadas, se estimó que esta economía era el motor de miles de hogares y generaban millones de pesos, lo que hizo que el SAT colocara su ojo en ellas sin conocer qué hay de fondo en esta forma de generar ingresos.

Aplicar una medida tributaria sobre ellas, señaló Mendoza Rosales, pasar primero por una capacitación sobre lo que implica, pero sobre todo por conocer las carencias, obstáculos y dificultades que atraviesan las mujeres que ellas enfrentan.

"La mayor parte de Nenis, somos mamás en situaciones diversas. Somos el único sustento de nuestras familias. En mi caso estoy estudiando una carrera, tengo dos hijos, yo asumo sola el pago de alimentación, médico, vestido, pago renta, luz, gas, pago para que me cuiden a mis hijos para salir a trabajar, no me queda mucho y todavía tener que pagar impuestos, es muy complicado. Los primeros gastos que se nos vienen son las asesorías. Muchas mujeres se dedican a esto porque quitaron guarderías. ¿A dónde dejaremos a nuestros hijos para buscar un trabajo?", destacó.

Al segundo trimestre de 2021 en el país había 2 millones 179 mil 689 mujeres de 15 años y más ocupadas que son trabajadoras por cuenta propia, informales en el sector comercial de acuerdo con el Inegi. Los estados con un mayor porcentaje de estas mujeres son Guerrero (15%) Oaxaca (13.6%) y Veracruz (13.6%).

La emprendedora destacó que los impuestos del SAT a la economía Neni también son un castigo para una forma de autoempleo digna y honesta que fue la tabla de salvación para quienes se vieron despedidas por la pandemia.

"Realmente la economía no se ha parado por esta actividad, mucha gente perdió sus empleos, mucha gente está saliendo de sus deudas con estos empleos", sostuvo.

(djh)