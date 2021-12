SAT aterroriza a jóvenes en Quintana Roo; "es miedo colectivo": Joselin

"Todos tenemos temor del SAT porque no le entendemos porque implica un cambio de ser joven a ser adulto", dijo la joven mujer. (Archivo)

CANCÚN, Q.ROO.- Joselin Cocom, de 22 años, es una estudiante universitaria de la carrera de Comunicación, que se acaba de enterar que todos los jóvenes a partir de los 18 años en Quintana Roo deberán darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y asegura que existe un miedo colectivo de las y los jóvenes al no entender cómo funciona esta nueva obligación fiscal.

En Quintana Roo serán por lo menos 100 mil jóvenes de 18 años en adelante quienes están obligados a partir de 2022 a registrarse formalmente ante el SAT para dar de alta el RFC, requisito que incluso ya es necesario adquirir para los procesos de titulación en las universidades públicas y privadas, explicó el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), David Bruce Anguiano.

Para jóvenes como Joselin Cocom esta nueva obligación es una sorpresa, pues reconoce que en las escuelas en Quintana Roo no se imparte la educación financiera por lo que es complicado para las juventudes entender estas nuevas obligaciones fiscales hasta que se enfrentan a una realidad laboral.

"Creo que hay un miedo colectivo entre los jóvenes, los que inician su vida laboral después de los 18, de qué pasa con el RFC, que pasa con el SAT, que pasa con todas esas instituciones que nunca nos dicen tal cual en las escuelas. Simplemente llegas y te lo piden y tienes que sacarlo, pero realmente nunca te enteras bien", dijo la joven.

En su experiencia personal la joven menciona que al pensar en el SAT las juventudes vinculan con el pago de impuestos, y trámites contables que generan miedo por el desconocimiento.

"Todos tenemos temor del SAT porque no le entendemos porque implica un cambio de ser joven a ser adulto, obviamente nos va asustar esos cambios tan formales. Creo que también es necesario informar a los jóvenes sobre esto, porque la mayoría no nos enteramos, no nos acercamos a este tipo de trámites o de dependencias hasta que realmente lo necesitamos y para ese momento ya tenemos muchos pensamientos de lo que han dicho las personas", dijo la joven.

LANZAN CAMPAÑA PARA AYUDAR A LOS JÓVENES A REGISTRARSE ANTE EL SAT

Para ayudar a los jóvenes a registrarse ante el SAT y obtener su RFC, la Prodecon en Quintana Roo mantiene vigente una campaña para ayudar a hacer el proceso desde Internet y resolver las dudas de las juventudes.

El delegado de la Prodecon en Quintana Roo, David Bruce Anguiano explicó que estos cambios provienen de nuevas reformas fiscales previstas en el Código Fiscal de la Federación señalado en el artículo 27, en el que se adiciona un apartado que obliga a todas las personas físicas mayores de edad a dar su inscripción al RFC.

Esta medida será obligatoria para todos las personas mayores de 18 años y comenzará a ser vigente a partir del 1 de enero de 2022, sin importar que las personas no tengan ingresos o no se encuentren realizando actividades económicas.

"Queremos aclarar como Procuraduría es que se debe hacer el registro pero no van a estar obligados a presentar declaraciones, presentar contribuciones ni tampoco dará lugar a la aplicación de sanciones o multas, eso es lo que ha causado revuelo o controversia y hay opiniones algunas a favor o en contra. Nosotros lo vemos positivo", dijo el delegado de la Prodecon en Quintana Roo.

Explicó que uno de las ventajas que tendrán los jóvenes de inscribirse al SAT con su RFC es que se pueden detectar casos de homonimia y resolverse, al tener el RFC desde temprana edad permitirá facilidades para abrir cuentas de ahorro o débito, ya que los bancos solicitan el RFC, además de prevenir casos de robo de identidad al estar registrado y dado de alta.

"Vemos que en Quintana Roo son más de 100 mil estudiantes (bachillerato) o profesionistas que pudieran ubicarse en el supuesto al ser mayores de 18 años, según la información de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad. La intención es lograr esa cultura contributiva", dijo Bruce Anguiano.

Para que los jóvenes realicen este trámite es necesario que tengan cinco documentos: la CURP, correo electrónico, número telefónico, comprobante de domicilio y acta de nacimiento y la Prodecon dará talleres o asesoría a las personas físicas que necesiten apoyo para entrar al portal de Internet del SAT y realizar su registro del RFC de manera correcta.





(djh)