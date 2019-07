Sargazo, la mancha que devora las playas del Caribe mexicano

El avance del sargazo afecta a la temporada de verano. Este fenómeno natural está ocasionando mal olor y un impacto visual negativo a las playas del mar Caribe y el Golfo de México.

Punta Molas, Playa Mezcalitos y Cozumel Este, en Quintana Roo, son las zonas más afectadas hasta el momento por el arribo de llamada "mancha de sargazo", proveniente de Jamaica.

La arena blanca de las playas del Caribe mexicano poco a poco ha quedado sepultada por la macroalga que ha convertido las aguas turquesas en marrón y llenado los centros turísticos de un olor fétido.

Además, el sector hotelero en el Caribe mexicano enfrenta pérdidas tras una caída en la ocupación del 6%.

Conrad Bergwerf, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), sostuvo que en los primeros cinco meses de 2019 se ha registrado un impacto negativo de ocupación en la zona, frente al mismo periodo de 2018.

Al cierre de 2018, Quintana Roo contabilizó 102 mil 890 cuartos hoteleros, de los cuales 41 mil 416 corresponden a Cancún y Puerto Morelos, y 46 mil 969 a la Riviera Maya y el resto de otros destinos, desde Chetumal a Holbox.

Tan solo en la Riviera Maya, afirma Bergwerf, se calculan pérdidas por 12 millones de dólares, en tanto que, en Cancún y Puerto Morelos, las pérdidas serían de entre 10 y 11 millones de dólares.

De acuerdo con datos oficiales, la actividad turística en México representa el 8.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera 4.1 millones de empleos directos, así como 6.5 millones de indirectos. Y el Caribe mexicano es uno de los principales puntos de interés de los turistas, principalmente de origen extranjero.

Si bien es cierto, este fenómeno no afecta a la salud, los turistas no aprecian la belleza de las playas y mares en todo su esplendor.

Otros factores que pegan al turismo

Además del sargazo, la falta de promoción turística y la delincuencia también impactan de manera negativa a la industria turística. A lo anterior se suma la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México.

Datos oficiales revelan que en Quintana Roo operan cinco grupos delictivos que han protagonizado fuertes enfrentamientos por el control de la venta de drogas, principalmente en Cancún y Playa del Carmen, con tiroteos en establecimientos y ajustes de cuentas, lo que ha alejado a los turistas.

Sin embargo, agregó Bergwerf, el factor que más ha perjudicado el turismo en la región es el recale masivo de sargazo, que impacta en el arribo de visitantes e implica un costo adicional para el sector.

El promedio de gasto por hotel, con 200 o 300 metros de playa, andará por los 100 mil dólares al mes en limpieza

Al respecto, Alfredo Arellano, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, explicó a que, solo para limpiar el sargazo de zonas consideradas como prioritarias —unos 50 kilómetros, el 10% de toda la costa de Quintana Roo— se necesitan 80 millones de pesos mensuales.

Impacto se podría sentir en las próximas vacaciones

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, dijo que en turismo se planean con anticipación las reuniones, convenciones y los viajes de vacaciones de los extranjeros.

Por lo que, si bien actualmente no se registra una baja en el sector, la afectación se tendría en la siguiente temporada, "y de ahí la urgencia de poner las bases para que se resuelva el problema que se tiene en estas costas", apuntó.

El líder de la cúpula empresarial consideró que el sargazo sí es un problema para el turismo de la región y se tiene que resolver en el corto plazo, "porque si no, los indicadores de crecimiento que ha tenido esta zona serían afectados".

"Creemos que se debe actuar de manera responsable, ya ha habido acciones concretas de los gobiernos de la Península con relación a regulaciones que atemperan las afectaciones que se tienen, porque es muy urgente proteger los mantos acuíferos que se tienen".

Cumbre contra el sargazo

A fin de buscar financiación y escalar el tema a nivel regional, a inicios de junio una delegación encabezada por Carlos Gosselin Maurel, presidente del Protocolo de Puerto Morelos —una organización de empresarios que buscan combatir el sargazo— presentó en la sede de Nueva York de la ONU un informe sobre el problema.

"Fue muy bien recibido", indicó Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y de Puerto Morelos.

La semana pasada se realizó en Cancún, el Encuentro de Alto Nivel para la atención del sargazo en el gran Caribe, en el que 13 países lograron 26 acuerdos y propuestas para realizar acciones en atención del sargazo.

Entre uno de los acuerdos que se establecieron se encuentra la construcción de una agenda de cooperación en materia de análisis del fenómeno del arribo del sargazo, para generar propuestas de solución de fondo en el contexto internacional.

Recientemente, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, informó que la dependencia a su cargo destinará 52 millones de pesos para atender el problema de sargazo en el Caribe mexicano.

También indicó que se construirán cuatro sargaceras en lugar de comprarlas a particulares, y una de ellas estaría lista en las próximas semanas.

¿Qué es el sargazo y cómo afecta a la salud?

El Sargazo son grandes cantidades de algas tropicales de varios metros que se entrelazan y flotan en la superficie marina, de estos ecosistemas dependen muchas especies marinas. Es normal que algunos sargazos lleguen a las playas y terminen ahí su ciclo de vida. Los factores que la ocasiones son las corrientes marinas, el cambio climático, las variaciones meteorológicas y el aumento de nutrientes en el mar.

Esta macroalga se origina principalmente en el denominado Mar de los Sargazos, ubicado en el océano Atlántico Norte, y de ahí se distribuye a través de las corrientes marinas, hasta llegar a las costas de la Península de Yucatán.

Brigitta Ine van Tussenbroek Ribbink, investigadora de la Unidad Académica de la Unidad de Sistemas Arrecifales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el municipio de Puerto Morelos, señaló que las algas liberan ácido sulfúrico que provoca alergias en la piel de algunas personas.

También existen microorganismos que viven en ellas que son dañinos para la piel, y "se acumula en la playa con algunos animales muertos, el sargazo libera ácido sulfhídrico H2S que genera un mal olor y riesgo para la salud humana".

"El sargazo no pica, es un alga que no tiene algo urticante es un hecho biológico. Pero esta alga tiene animales minúsculos que se llaman hidrozoarios que sí pican. Son como pequeñas anémonas que lanzan veneno para capturar animales muy pequeños. Algunas personas pueden ser muy sensibles a sus piquetes, aunque a la mayor parte de la población no le hacen nada o dan una pequeña picazón", detalló para el medio local Quinta Fuerza.

La doctora dijo que existen casos de sarpullido en "niños que fueron sumamente sensibles a las toxinas de los hidrozoarios que viven en el sargazo".