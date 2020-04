San Luis Río Colorado, la frontera vulnerable en Sonora ante el covid

"Estamos en una ubicación de que estamos vulnerables para todo esto (covid-19), cada región tiene sus propias cosas, se preguntarán por qué Nogales no, Agua Prieta, no (tiene números altos). Porque esos municipios no tienen a Baja California, a California, ciudades como Phoenix y Tucson están lejanos, no como nosotros que tenemos más cerca las ciudades", expresó.