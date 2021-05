San Felipe: la nueva obsesión de Bonilla en BC antes de dejar el cargo

TIJUANA-. En un atropellado y cuestionado proceso que ha dividido opiniones, el Congreso de Baja California aprobó que el puerto de San Felipe se convierta en el séptimo municipio del estado.

La medida es polémica principalmente porque hay serias dudas sobre la fortaleza financiera de ese territorio pesquero y turístico que antes de esta decisión formaba parte de Mexicali.

Y ese municipio, igual que el de Ensenada, fue consultado para conocer su parecer sobre la municipalización (pues ambos territorios resultan afectados), y sus posturas abonaron a la polémica del desaseo legislativo.

Con 25 votos a favor:

En Mexicali, la alcaldesa suplente Guadalupe Mora, presentó una propuesta en contra de la creación del municipio justamente por la inviabilidad financiera, pero fue votada en contra.

En el caso de Ensenada, el alcalde Armando Ayala propuso al cabildo apoyar la municipalización, pero su iniciativa tuvo seis votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.

"No entiendo de qué manera son seducidos algunos compañeros en todo el estado para aprobar los caprichos y los designios que nos marca el Congreso del estado, por orden directa del ingeniero Jaime Bonilla", criticó el regidor Raúl Vera durante esa sesión.



Pero nada de eso influyó en el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación, Juan Manuel Molina García, cuando el sábado 15 de mayo, su comisión aprobó el dictamen e hizo memoria de lo ocurrido en el ayuntamiento de Ensenada

"Es en algunos casos un tema muy polémico, en otros muy decidido, y la votación no alcanzó la mayoría, la propuesta era a favor. Es una opinión, no es vinculante", dijo el morenista para hacer a un lado la postura ensenadense que no le era favorable.

Porque Molina García fue quien presentó el 12 de febrero de 2020 la propuesta para crear al nuevo municipio.

Y partiendo de esa fecha, al 19 de mayo pasado que el Congreso la votó de manera unánime, el proceso para la municipalización de San Felipe fue realizado en apenas 15 meses.

En este lapso se llevó a cabo también el plebiscito que ordena la ley, al que acudieron 2 mil 152 personas de las 13 mil 196 inscritas en el listado nominal, según quedó registrado en Periódico Oficial del estado.

San Felipe, de acuerdo con el Inegi, tiene menos de 20 mil habitantes, aunque el dictamen 94 avalado por el Congreso local de mayoría morenista solo tiene datos del 2010 y 2015.

Además, la consulta para conocer la opinión de los sanfelipenses se llevó a cabo el 13 de diciembre, cuando Baja California atravesaba por un alza de contagios de coronavirus y la recomendación de las autoridades sanitarias era evitar aglomeraciones.

Tras esta aprobación del Congreso, ya son dos los municipios creados en el bienio del gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez.

El primero fue San Quintín, territorio agrícola desprendido de la ciudad de Ensenada, que hoy administra un Concejo Fundacional y que esta semana enfrentó una serie de protestas de los habitantes por problemas financieros de la nueva comuna.

San Felipe también será dirigido inicialmente por un Concejo Fundacional e, igual que San Quintín, elegirá a su primer ayuntamiento en las elecciones de 2024, según lo aprobado por el Congreso.

