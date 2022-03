Samuel García "roba" tren suburbano de "El Bronco"; excluye 2 municipios

Hace meses, García Sepúlveda dijo que no hay demanda para que el tren llegue hasta García y calificó como una ocurrencia del Bronco. (Especial)

MONTERREY.- Un proyecto de tren suburbano que pretendía realizar El Bronco, es retomado por su sucesor Samuel García Sepúlveda, quien ha dejado fuera a García, municipio que gobernó y en el cual tiene su residencia Jaime Rodríguez Calderón.

El Gobernador García informó que se estima una inversión de 12 mil millones de pesos y se hará con una asociación público-privada, conocida como APP que aportará 6 mil millones.

El estado aportará 3 mil millones y la Federación comprometió 3 mil más.

En una primera etapa iría del municipio de San Pedro, al poniente metropolitano, hacia aeropuerto, en la localidad de Apodaca y conectaría con todas las líneas del Metro y Ecovía, y compartiría las vías concesionadas por la Federación con el transporte de carga.

En 2019, el entonces gobernador Jaime Rodríguez anunció con el presidente Andrés Manuel López el proyecto de 62 kilómetros que cruzaría los municipios de Apodaca, Monterrey, San Nicolás, San Pedro Garza García, Santa Catarina y García.



Sin embargo, los últimos dos, Santa Catarina y García ya no los incluye Samuel García.

Hace meses, García Sepúlveda dijo que no hay demanda para que el tren llegue hasta García y calificó como una ocurrencia del Bronco. "No se ocupa a García, ésa era una ocurrencia de 'El Bronco', porque no está lo suficientemente poblada (para que dé el aforo a la estación)".

En aquel entonces se dijo que tendría un costo de 22 mil millones de pesos y una demanda inicial de 250 mil pasajeros al día con 27 estaciones.

