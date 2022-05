Samuel García: Fiscalía no me hace caso, ni me entrega carpeta de Yolanda Martínez

El gobernador de NL denuncia que la fiscalía estatal no le ha entregado la carpeta de investigación, por lo que tiene las manos atadas en el caso de Yolanda Martínez

MONTERREY.- En un polémico video que recibió críticas por su actuar y por hacer mediática la situación, el gobernador Samuel García se quejó de que la fiscalía de Nuevo León no le hace caso, no lo recibe y no le entrega la carpeta del caso Yolanda Martínez Cadena.

El video fue subido a las redes sociales del gobernador y lo grabó teniendo a su lado a Gerardo Martínez, padre de Yolanda, y a su hermano. De inmediato, seguidores lo apoyaron, pero muchos usuarios recriminaron que actué tarde y dudan de su mensaje.

Queremos hacer un llamado enérgico a la fiscalía, que nos reciba, que nos dé la cara y nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo. Queremos tener las pruebas para abonar y ayudar a don Gerardo en el tema jurídico. Se nos prometió ayer lunes, no nos entregaron nada. Fue don Gerardo al Semefo, nos dijeron que hoy temprano. Están desde las nueve de la mañana pidiendo la carpeta y no nos entregan absolutamente nada

"Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad".

A su vez, el padre de Yolanda solicitó al fiscal la entrega de la carpeta de investigación del crimen de su hija, para darle cristiana sepultura y descanse en paz.

También solicitó que se hagan todas las investigaciones que se tengan de hacer mientras permanezca el cuerpo de su hija en el Semefo.

El gobernador prometió ayudar a la familia y a la hija que deja huérfana Yolanda.

