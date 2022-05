Samuel García: FGJ no me entrega carpeta de Yolanda Mtz; ignorante, le responden

El gobernador de NL denuncia que la fiscalía estatal no le ha entregado la carpeta de investigación, por lo que tiene las manos atadas en el caso de Yolanda Martínez

MONTERREY.- En un polémico video que recibió críticas por su actuar y por hacer mediática la situación, el gobernador Samuel García se quejó de que la fiscalía de Nuevo León no le hace caso, no lo recibe y no le entrega la carpeta del caso Yolanda Martínez Cadena. Minutos después, el titular de la Fiscalía, Gustavo Adolfo Guerrero, le respondió que entregar una carpeta de investigación va contra la ley, por lo que evidencia ignorancia.

El gobernador grabó un video teniendo a su lado a Gerardo Martínez, padre de Yolanda, y a su hermano. De inmediato, seguidores lo apoyaron, pero muchos usuarios recriminaron que actué tarde y dudan de su mensaje.

Queremos hacer un llamado enérgico a la fiscalía, que nos reciba, que nos dé la cara y nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo. Queremos tener las pruebas para abonar y ayudar a don Gerardo en el tema jurídico. Se nos prometió ayer lunes, no nos entregaron nada. Fue don Gerardo al Semefo, nos dijeron que hoy temprano. Están desde las nueve de la mañana pidiendo la carpeta y no nos entregan absolutamente nada

"Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad".

A su vez, el padre de Yolanda solicitó al fiscal la entrega de la carpeta de investigación del crimen de su hija, para darle cristiana sepultura y descanse en paz.

También solicitó que se hagan todas las investigaciones que se tengan de hacer mientras permanezca el cuerpo de su hija en el Semefo.

El gobernador prometió ayudar a la familia y a la hija que deja huérfana Yolanda.

En respuesta, el fiscal Adolfo Guerrero invitó al gobernador a respetar la ley y a no politizar los casos que indignan a los nuevoleoneses.

Mensaje del Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo Leónhttps://t.co/rWYLnmeiIn — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) May 11, 2022

"NO UTILICE A LAS VÍCTIMAS MEDIÁTICAMENTE"

El Fiscal General de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, solicitó al gobernador Samuel García que cumpla con su función de evitar las muertes de las mujeres, de dar seguridad, y no utilizar mediáticamente a las víctimas, sin respetar su dolor y con un fin que obviamente no es la búsqueda de la justicia.

De esta manera respondió al mensaje a través de redes sociales que le mandó Samuel García donde le dice que no le ha enviado la carpeta de Yolanda Martínez y que no hace caso a sus llamados.

"La Fiscalía no politiza la justicia. Le respondo al mensaje en un video que ha enviado por redes sociales el gobernador sobre el caso de Yolanda Martínez", explicó

"Lamento que se utilicen las redes sociales para enviar un mensaje a la Fiscalía cuando existen medios oficiales para ello. También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas como lo ha hecho constantemente el gobernador, peor aún, que los ponga frente al juicio del pueblo, sin respetar su dolor y con un fin que obviamente no es la de la búsqueda de la justicia", contestó.

"A la Fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres y a usted señor gobernador, como responsable de la seguridad del estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte", dijo en su respuesta a García.

Expuso que en la Fiscalía hacen lo que les corresponde sin importar las críticas, las complicaciones políticas o mediáticas, siempre respetando la ley que, por cierto, agregó, protege los derechos humanos de las víctimas.

"Las familias afectadas merecen respeto, obedecemos solo a la Ley y a la ciencia que nos da las evidencias para demostrar la verdad, exigir copias de expedientes por encima de la ley, evidencia desconocimiento de lo que hemos venido haciendo, esas copias las hemos entregado puntualmente a la Comisión de Víctimas del gobierno del Estado y lo puedo comprobar".

Al papa de Yolanda Don Gerardo, le dice el Fiscal que siempre lo han atendido como a todas las víctimas de un delito, y reiteró que están en la labor de la investigación, pero las evidencia no obedecen a un video o a una exigencia, sino a pruebas científicas como lo son reactivos químicos, análisis tecnológicos y dictámenes técnicos que por su complejidad, algunos de ellos requieren colaboración nacional e internacional

En el momento oportuno entregaremos el cuerpo de su hija y cumpliremos con lo que manda la ley, señaló Guerrero.

"Señor gobernador se lo he expresado de manera directa y se lo digo ahora por este medio que usted ha elegido, la Fiscalía General de Justicia es una institución autónoma, no política, lo invito responsablemente a que respetemos la Constitución como lo hemos jurado al protestar, usted como gobernador del estado, y yo como Fiscal General de Justicia de Nuevo León", concluye.





