Samir, a nueve meses de su asesinato no hay un solo detenido

Durante los festejos del Día de Muertos, en distintas comunidades de Morelos colocaron ofrendas para honrar y recordar a Samir Flores Soberanes, activista y principal opositor de la termoeléctrica de Huexca -que forma parte del Proyecto Integral Gasoducto Morelos (PIGM)-, pero también para protestar por la falta de resultados de las autoridades para esclarecer su asesinato.

El PIGM consiste en la construcción de un gasoducto -que cruza por comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos-, un acueducto y en la primera etapa una termoeléctrica –estas últimas en la cuna del agrarismo-.

El también comunicador comunitario fue asesinado el pasado 19 de febrero en la puerta de su casa, situada en la comunidad de Amilcigo, municipio de Temoac, solo tres días antes de que se realizara la Consulta Ciudadana ordenada por presidente Andrés Manuel López Obrador, para determinar si la termoeléctrica entraba o no en funcionamiento.

A nueve meses del homicidio, que enfureció a los pueblos en resistencia a los megaproyectos, la Fiscalía General Estatal (FGE) mantiene en el "olvido" la investigación o por lo menos eso perciben los autodenominados Samiristas, sus compañeros de lucha.

Ofrenda nueva en Amilcingo

La jornada de Días de Muertos para los pueblos en resistencia inició el 28 de octubre -día en el que las personas asesinadas visitan a sus familiares y amigos- y concluyen hasta la madrugada del 2 de noviembre.

En Amilcingo, pueblo natal de Samir, estas actividades se vivieron con mayor intensidad y en medio de todo un ritual por tratarse de una ofrenda nueva- que se coloca en el primer año de sus partida-.

Durante la madrugada colocaron un arco de flores de colores -con dirección al volcán Popocatépetl que está a 95 kilómetros de distancia- y en la entrada de la casa del luchador social, un camino de flor de cempazúchitl, agua y una veladora, para que haga la primer parada.

A las seis de la mañana, la familia y el padrino de velación Jorge Velázquez, además integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, ingresaron en petate y chiquigüite , lo necesario para la ofrenda -que incluyó todo lo que en vida le gustaba a Samir: mole verde y rojo, pollo criollo, arroz rojo, cacahuate tostado, pencas de calabaza, arroz con leche, cerveza y agua, fotografías, y su machete con el que realizaba actividades del campo y utensilios como un plato, cuchara y vaso nuevo.

La familia dispuso de 35 kilos de mole y tres puercos que se cocinaron para intercambiarlo por lo que la gente ofreció para la ofrenda nueva.

Una vez que todo quedó montado, se hicieron tocar las campanas del pueblo como aviso de que el mole estaba listo para recibir ofrenda en la casa de Samir.

Y entonces por varias horas, la gente de la comunidad y poblados cercanos fue llegando con canastas con fruta, pan, dulces, comida, cera, veladoras o flores; y hasta mantas con consignas e imágenes de Samir.

De manera paralela en al menos tres puntos de Amilcingo se colocaron ofrendas, la primera fue en la Radio Amilkzingo, la radio comunitaria que fundó Samir; en la Escuela Primaria que lleva su nombre y en la Ayudantía de la comunidad.

Todo lo recaudado en esos puntos por la tarde fue trasladado a la ofrenda de casa de Samir.

La familia Flores calculó que a lo largo del día y la noche "acudieron casi mil personas" y a cambio le llenaban un tupper con mole y algunos prefirieron comer un taco con la familia.

El espacio depuesto para el altar quedó tapizado de flores color naranja, amarillo, blanco y rojo, además de ceras blancas o veladoras,

El 29 de octubre, al medio día, la ofrenda fue levantada por el padrino, que depositó en chiquigüites primero el pan, la comida, la fruta y los dulces típicos.

"Lo recogemos y lo preparamos en chiquigüite para que Samir pueda llevárselo", explicó Jorge Velázquez.

Mientras eso ocurría, Andrés Contreras, cantante conocido como "El juglar de los caminos", entonó y acompaño con su guitarra, canciones como "El Machete", "La Marcha Zapatista" y "Ya viene amaneciendo", esta ultima de Antonio Aguilar que era con la que iniciaba su programa de radio "Amanecer Ranchero", trasmitido por la radio comunitaria.

Lo despidieron con consignas, entre las que se escucharon: "!Samir no murió el gobierno lo mato!", "!Samir Vive, la lucha sigue", "Agua si termo no" y "Queremos frijoles, queremos maíz y a la termoeléctrica fuera del país"

Pueblos solidarios ponen ofrenda para Samir

Varios pueblos solidarios pusieron ofrendas para recibir a Samir, algunos el 28 de octubre y otros el primero de noviembre, entre ellos: Amayuca del municipio de Jantetelco (auditorio comunitario) y en San Pedro Apatlaco del municipio de Ayala (en el plantón de resistencia al acueducto único tramo que no se ha concluido).

Mientras que en la comunidad indígena de Huexca, ubicada en el municipio de Yecapixtla, que es considerada el epicentro de la lucha contra el PIM porque ahí está construida la termoeléctrica, en varias viviendas propiedad de sus compañeros de lucha colocaron un altar en tributo al activista.

Teresa Castellanos, vocera del movimiento en resistencia en Huexca, explicó que se decidió en este poblado que cada uno recibiera al defensor de la tierra en sus casas porque "a ocho meses de su partida aún se siente la presencia de Samir".

Recordó que por casi siete años, Flores Soberanes se entregó al movimiento y sus visitas fueron fundamentales para que tomaran fuerza las acciones de resistencia "él nos enseñó a amar nuestras tierras y luchar para defenderlas y exigir nuestros derechos".

Y asegura que "la del 28 de octubre yo sentí su presencia, sentí exactamente esa paz y certeza que generaba cuando nos reunimos para planear alguna acción o asamblea, yo sentí que vino a aquí pero se dio tiempo para visitar cada altar que le pudieron en los pueblos a los que tanto les dio".

También el municipio indígena de Hueyapan y los municipios de Ocuituco y Cuernavaca, en este ultimó además se colocó una ofrenda de protesta en el Centro Histórico de la ciudad.

Ocho meses de impunidad

El asesinato del fundador de Radio Amiltzingo, desde esa mañana del pasado 19 de febrero, estuvo marcada por la poco sensibilidad y omisión de las autoridades federales y locales, principalmente de la fiscalía estatal, que en las primeras horas filtró la versión de la existencia de una cartulina colocada por el crimen organizado en el lugar del ataque.

Y el 26 de febrero, Uriel Carmona Gáranda, fiscal estatal, reveló que la FGE había perdido la cartulina y nueve días después, el 28 de febrero, sin medir consecuencia o riego algunos informó "que el padre de Samir ocultó la cartulina".

Durante los festejos del Día de Muertos, en distintas comunidades de Morelos colocaron ofrendas para honrar y recordar a Samir Flores Soberanes, activista y principal opositor de la termoeléctrica de Huexca https://t.co/MBvtEPdQ0w pic.twitter.com/zvCecHyhVt — La Silla Rota (@lasillarota) November 4, 2019

"Desde el principio se intentó criminalizar a Samir y a la fecha siguen en esa lógica, ahora el fiscal ha dicho que no ha podido avanzar o lograr la detención de alguno de los sospechosos porque la familia y nosotros sus compañeros de lucha le estamos poniendo obstáculos, pero en realidad no hasta ahora no han buscado ningún tipo de acercamiento con la familia o nosotros", sostiene Jorge Velázquez.

Hoy, a casi nueve meses del asesinato, no hay avance tangible.

Todo ha quedado en declaraciones que el fiscal hace a los medios y ante los diputados locales, el más reciente, durante el informé que rindió a la Quincuagésima Cuarta Legislatura en septiembre, donde le reprocharon los nulos resultados en el esclarecimiento del asesinato de Samir.

"Ya se tiene identificado a la o los responsables por lo que se espera que a la brevedad sean atendidos (...) la muerte de Samir no quedará impune", sostuvo Carmona Gáranda.

Y refirió que no podía dar más información para no entorpecer las investigaciones.

Esa misma declaración la hizo en distintas ocasiones, meses atrás, y a la fecha no hay un solo detenido.

La omisión de la fiscalía ha sido una constante y la misma omisión se ha tenido por parte de la Fiscalía General de la Republica que se ha negado a atraer el caso

Oralva Castillo Najera, integrante del Colectivo Nuestra Alegre Rebeldía, consideró que este caso tiene el sello de impunidad. "No es posible que el MP no dice nada, no sabe nada, no es posible que cuando muere un empresario o el hermano de un ex gobernador al día siguiente se sabia quién era y en este caso, al tratarse de un luchador social con toda una trayectoria, aún no hay nada".

Teresa Castellanos, habitante de Huexca, aseguró que "nosotros no nos cansaremos de exigir justicia para Samir y seguiremos insistiendo que el Presidente ordene que la Fiscalía General de la Republica investigue este asesinato y que ya no haga oídos sordos porque no se atreve ni a mencionar el nombre de Samir".

Sin embargo, en Amilcigo presiente que la apuesta de las autoridades es que este asesinato quede impune como ha ocurrido con otros activistas y luchadores sociales asesinados.

Esta reportera buscó al fiscal Uriel Carmona desde el 15 de octubre y solicitó una entrevista para conocer el avance en las investigaciones sobre este caso y la respuesta que dio fue que revisaría su agenda, pero a la fecha no ha respondido.