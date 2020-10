Sami Guadalupe protesta y pide auxilio ante amenazas de muerte

MÉRIDA.- Sami Guadalupe Trujillo Franco "Anahí", la joven que denunció haber sido víctima de trata y prostitución de los 12 a 18 años y que logró escapar de la casa de su tía, realizó un plantón frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades le asignen protección porque teme por su vida.

"No quiero que mi familia me vaya a llorar a una tumba y que luego el gobierno diga que hizo algo por mí, cuando no hace nada, hasta que nos ven muertas", reclamó Sami entre lágrimas.

A pesar del miedo, hoy Sami ya no se siente sola, fue respaldada por representantes de organizaciones y colectivos feministas, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia, Todas Somos Fernanda y la Red de Abogadas Violetas.

Sami también entregó una carta al gobernador Mauricio Vila Dosal en la que lo invita a conocer su caso y los motivos por los que su vida corre peligro.

Además, en el documento manifestó la inacción de las autoridades de procuración de justicia a sus denuncias, por lo que en el marco del Día Naranja decidió visibilizar la violencia institucional que atraviesa.

Sé que es difícil me reciba, pero dejo en este Palacio donde usted gobierna, esta carta como prueba de mis miedos y mis temores, para que garantice mi seguridad, pues no quiero ser un número más, una muerta más, una asesinada más, quiero manifestarle que también temo por la vida de mi esposo y de mi hija de dos años y si bien es cierto que me robaron mi infancia , no quiero me quiten mi presente y mi futuro y decirle que, como yo, hay muchas niñas y jóvenes que están viviendo lo mismo sin alzar la voz

La representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán, Adelaida Salas, recordó el amparo que la joven interpuso para contar con protección y que las autoridades han ignorado, por lo que contemplan la posibilidad de presentar el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sami, quien se describió a sí misma como una mujer madre, esposa y ama de casa, hoy con 21 años está luchando por lo que por ley le corresponde: una vida libre de violencia. "Gracias a Dios estoy viva y puedo contar lo que me pasó, pero no quiero que más mujeres sufran lo que yo viví. Soy Sami y quiero que se haga justicia", puntualizó.

Y reiteró que si algo le ocurriera a ella, a su esposo o a su hija de dos años, la responsable es su tía Gloria (quien la obligó a prostituirse), Bernardo (uno de sus violadores) y su primo Iván (hijo de Gloria y quien también abusó de Sami y la mantiene amenazada).

#Estados | Sami tiene 21 años, fue explotada por su tía desde que tenía 12 años, fue obligada a tener encuentros sexuales con varios amigos de la señora. *ephttps://t.co/ONeHM6u0RP pic.twitter.com/UhCLlQ4Sfo — La Silla Rota (@lasillarota) October 24, 2020

GARANTIZAN SEGURIDAD

Tras la protesta, el gobierno estatal informó que Sami cuenta con las medidas de protección de auxilio inmediato, rondines de vigilancia y resguardo las 24 horas del día en la puerta de su casa. Sin embargo, la joven señaló que ninguna unidad de la Secretaría de Seguridad Pública permanece afuera de su domicilio.

Lo único que tengo son rondines y auxilio inmediato es lo único que me dieron en la Fiscalía el 16 de octubre, me lo dieron por 30 días. Hasta el día de hoy no se han preocupado por salvaguardar mi integridad física y protegerme, tanto a mi como a mis derechos

A pesar del miedo, Sami ya no permanecerá en silencio. "No me voy a quedar callada, no voy a dejar que me vuelvan a golpear, a intimidar, tampoco voy a dejar que me vuelvan a lastimar, creo que ya me lastimaron demasiado como para permitir que lo sigan haciendo", apuntó.