Samantha: víctima de acoso sexual e impunidad por un taxista de Cancún

CANCÚN, Q.ROO.- Samantha “N”, con 18 años de edad, fue víctima de un operador de taxi que la tocó -sin su consentimiento- en su pecho y piernas; y al intentar defenderse y quejarse ante las autoridades municipales, el taxista la acusó de robo y permaneció detenida por más de 24 horas, hasta que las autoridades la liberaron.

Samantha es originaria de San Luis Potosí y llegó a Cancún en noviembre de 2019 con la intención de conseguir un empleo en la zona turística, mejorar sus ingresos y plan de vida. Con menos de tres meses en la ciudad se integró rápidamente a laborar en una cadena hotelera y empezó a vivir en la casa de su tía mientras iniciaba a estabilizarse.

El acoso del que fue víctima la joven inició al abordar el taxi. Samantha cuenta para La Silla Rota que el pasado sábado 11 de enero se dirigía a visitar a su novio, tomó el taxi 7147 del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, desde la casa en la que habita con su tía en el Fraccionamiento Porto Alegre con dirección hacia Prado Norte.

Samantha denunció que durante el servicio de transportación, el taxista hizo otras paradas a personas que estuvieran cercanos al rumbo donde ella se dirigía, pero que el operador nunca le preguntó si ella estaba de acuerdo.

“Cuando baja a otra persona, me dice que si podía pasarme al asiento de adelante porque más adelante había una familia a la que le iba a preguntar si se querían subir, pero no les preguntó, nada más me dijo pásate adelante, me pasé adelante y él siguió”, dijo la joven.

La joven platicó que el taxista inició haciéndole plática sobre asuntos personales, hasta que sin su consentimiento comenzó a tocarla.

“El empezó a hacerme preguntas personales, de cómo me llamaba, de dónde venía, yo les contestó esas preguntas a los taxistas porque me gusta platicar, pero él comenzó a preguntarme si iba a ver a mi novio, si él me gusta y cuánto tiempo llevaba con él; esas cosas ya no me gusta platicar porque es más personal, ahí fue cuando el (taxista) puso su mano en mi pierna ya casi llegando a mi destino”, dijo Samantha.

“No me estés tocando” le dijo Samantha al taxista en repetidas ocasiones, mientras el operador le apretaba y recorría su pierna con una mano al mismo tiempo que conducía; para defenderse ella le empujaba la mano y le exigió que detuviera el vehículo, sin embargo, el taxista continuó manejando e incluso incrementó la velocidad.

“No podía brincar del carro, no me podía bajar, entonces le dije que tenía una navaja en mi mochila y que si no me dejaba en paz la iba a sacar; no me creyó, él me siguió tocando, empezó a tocarme el pecho a la altura del hombro y el cuello”, relató Samantha.

La joven confesó que sacó una navaja pequeña que utilizó para defenderse de su agresor, y entre el forcejeo el taxista resultó herido en la palma de la mano.

#VIDEO Samantha, de 18 años, denunció ser víctima de acoso por parte de un operador de taxi en #Cancún, Quintana Roo, sin embargo, el chofer dijo que ella lo había intentado asaltar con una navaja https://t.co/HS9NCzyvPw pic.twitter.com/3MmrQAtylT — La Silla Rota (@lasillarota) January 16, 2020

“Salió del taxi gritando que lo quería matar y tenía sangre en la mano, pero ya cuando llegaron los policías empezó a decir que lo quería asaltar”, dijo.

Su madre, Carolina Ortiz, le recomendó que grabara partes de la agresión del taxista que sirviera de evidencia a las autoridades para cuando tocara el tiempo de esclarecer los hechos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron a la zona del conflicto tras el reporte oficial al 911, en el acto fueron detenidos tanto el taxista, por el reporte de agresión sexual, y la joven, porque el operador la acusó de intento de robo. Ambos permanecieron detenidos en celdas contiguas por más de 24 horas.

Por el incidente fue abierta la carpeta de investigación 21/2020 en la Fiscalía General del Estado (FGE) y después de 24 horas detenida la joven Samantha salió en libertad, sin embargo, continuará el proceso por el acoso ejercido por el taxista.

Samantha recomendó a otras mujeres a alzar la voz cuando son víctimas de agresiones y acudir a las instancias correctas para denunciar, además de que nunca piensen que la agresión que sufren en las calles es su culpa y que busquen apoyo para salir de la situación.

“Que no les de pena contarlo, que lo cuenten y que busquen ayuda, y por más que las hagan menos y por más que las intenten hacer creer que fue su culpa, nunca piensen que es su culpa, que siempre sostengan lo que pasó”, dijo la joven.

Acoso de taxistas, una agresión normalizada

Así como Samantha decenas de mujeres en Cancún sufren acoso al utilizar el transporte público, así lo revela el “Diagnóstico de Movilidad con Perspectiva de Género”, elaborado por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) que reveló que el 47% de los casos de acoso son ejercidos por taxistas.

Las agresiones de los operadores de taxi van desde lenguaje inapropiado y agresiones sexuales; en segundo lugar se ubican los operadores de urvans con el 33% y sus principales agresiones son el lenguaje inapropiado con pasajeras, mientras que el 21% de los casos fue reportado en autobuses con miradas lascivas y lenguaje inapropiado.

El principal agresor de las mujeres que utilizan camiones, taxis y urvans para trasladarse son otros usuarios hombres con el 86% de los casos, mientras que el 14% son conductores de unidades de autobuses, urvans y taxis.

De acuerdo con el estudio de Movilidad, de cada 10 mujeres que utilizan el servicio de transporte público en Cancún nueve mujeres no denunciarían ante las autoridades al considerarlo una pérdida de tiempo, mientras que 70% de las encuestadas reveló que no recibió ayuda de ninguna persona dentro del transporte a pesar de haber pedido auxilio.

El Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” abrió desde 2015 una plataforma para la denuncia de abusos ejercidos por taxistas de Cancún conocida como “Taxi Quejas”. Los usuarios reportan problemas vía Whatsapp o en redes sociales como una alternativa de conciliación.

De acuerdo con datos oficiales del gremio sindical la plataforma acumuló en durante 2019 más de 309 denuncias de usuarios que se quejaron por un cobro indebido o alteración de la tarifa durante, con un promedio de una queja diaria.

En el mismo período del año, el gremio taxista también ha acumulado 113 quejas por maltrato directo al usuario, agresiones verbales, conducta inapropiada, discusiones y faltas de respeto.

Abren Mee Too Cancún como alternativa de denuncia para víctimas de acoso

Ante las situaciones de acoso recientemente abrió la página de denuncia #MeTooCancún, a través de la plataforma Twitter las mujeres informan sucesos de acoso en entornos laborales, académicos, y otros contextos en los que son denunciados hombres, conocidos y amigos de mujeres cancunenses.

La página es administrada por un grupo de mujeres activistas de Cancún que por cuestiones de seguridad no revelaron su identidad. Explicaron para La Silla Rota que el movimiento #MeeToo en el destino turístico surgió por la urgencia de empezar a identificar los comportamientos violentos, mostrar que no son casos aislados y que la violencia contra la mujer se ha normalizado.

“Buscamos abrirle los ojos a la sociedad cancunense sobre la realidad machista en la que vivimos, la cual se ve reforzada con la complicidad de tantos. ¿Por qué hasta ahora? porque hasta ahora hemos logrado entender la gravedad de esta situación y juntado las herramientas y la fuerza para encarar esta problemática”, sostuvo el grupo de mujeres Mee Too Cancún.

La página fue abierta desde el pasado 4 de enero del 2020 y ya ha recibido decenas de denuncias de mujeres que de manera anónima han contado historias de acoso.

Mujeres, sepan que en esta cuenta no queda rastro de sus declaraciones, esto para no poner en riesgo su anonimato.

Todos los mensajes que nos envíen son eliminados para su protección.

Estamos juntas en esto. — MeTooCancún (@metoocancun) January 6, 2020

La página de Mee Too funciona con la denuncia anónima por medio de capturas de pantalla, en caso de que las denuncias no sean anónimas, las activistas de Mee Too solicitan permiso para publicar la identidad de las mujeres, se comparten los testimonios y posteriormente los mensajes son eliminados para la protección de las víctimas.