Samantha murió como reina; el crimen de odio que cimbró a Atlixco

PUEBLA.- Samantha porta un vestido negro y con la gracia de una mujer que se reconoce en su cabello negro azabache a media espalda, baila Elefante de NK, la diva ucraniana del pop; sus movimientos tienen la delicadeza de quien se sabe querida por sus padres, hermanos y algunos amigos que la han acompañado en su transición para dejar de ser Santiago Alfonso Rosales Barrios.

Es 1 de agosto y cumple 23 años, que festeja en la casa de su amiga Karina Genis, quien la define en redes sociales como “diosa inalcanzable”. Los motivos van desde celebrar la vida misma hasta ser una de las únicas mujeres transgénero que no tuvo que irse de la casa de sus padres, ni de Atlixco, su ciudad natal, para tener derecho a decidir sobre su sexualidad.

Pero a Samantha, Señorita Atlixco Gay y Nuestra Belleza Gay Atlixco, la mataron en las primeras horas del jueves 20 de agosto cuando viajaba en una motocicleta con un acompañante del que nadie sabe nada: fueron embestidos intencionalmente por un automóvil que aparentemente los perseguía sobre el bulevar Ferrocarriles.

La tarde del lunes 24 agosto, horas antes de que comiencen las oraciones en el cuarto día del novenario en su memoria, Fabiola Rosales y Silvestre Flores, padres de Samantha, reciben a La Silla Rota en la junta auxiliar La Magdalena Axocopan, municipio de Atlixco, en Puebla.

Cuando tenía 16 años y estudiaba la preparatoria Santiago Alfonso Rosales Barrios le dijo a su familia que quería ser Samantha. Al principio, afirma su mamá, comenzó a hacer pasarelas cuando aún estaba estudiando: en el día era Santiago y en la noche era Samantha. El cambio, sin embargo, no fue abrupto. En la secundaria y en la prepa tuvo novia, porque “era muy guapo y llamaba la atención (…) daba clases de zumba y las mujeres se le lanzaban. Él decía ‘voy a tener problemas porque piensan que quiero con la señora y ni al caso, no me gustan las señoras’.”

De su familia nunca hubo rechazo, “porque uno nunca rechaza a sus hijos; aunque sean malos son nuestros hijos y hay que apoyarlos; siempre hubo apoyo independientemente de su preferencia sexual, ya no estamos como para espantarnos”, aseguran sus padres.

Alguna vez Santiago preguntó a sus hermanos cómo reaccionarían si les dijera que le gustaban los hombres y ellos le respondían que no quisieran, pero, dice Silvestre Flores Rosales, “cuando platicamos bien de eso le dijimos que lo íbamos a apoyar siempre, porque es nuestro hermano mayor y lo que decidiera era para su felicidad. No lo íbamos a juzgar porque es nuestra sangre”.

Los tres, padre, madre y hermano hablan de ella con orgullo y admiración. A un costado la abuelita prepara en un brasero el café para los vecinos y amigos que asistan al novenario. Como estudiante, Sam era excelente e inteligente: en primaria, secundaria y prepa era siempre de diplomas de primer lugar, un alumno ejemplar. A todas las materias les puso empeño e incluso en el CBTIS dio pláticas y conferencias cuando estuvo en la universidad. Le gustaba hacer mucha actividad física y desde los 15 años comenzó a dar clases de zumba para mujeres de todas las edades e incluso niños. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla estudió Administración y Dirección de Pymes, porque siempre quiso emprender un negocio propio, como diseñar y vender ropa.

Aún con el dolor que supone la pérdida de un hijo, un hermano o un nieto, sonríen cuando recuerdan que hace algunos años hubo un concurso de pasteles en bicicleta en el que participaron dos hermanos de Samantha que ganaron el primer lugar y entonces ella dijo que también iba competir.

Eran 45 vueltas, pero no la vieron pasar en la primera y todos atentos a la segunda, pero tampoco…, pensaron entonces que en la siguiente y al dar la vuelta vieron que venía muy revolcada y como se estrelló y perdió un diente les dijo “vengan a ayudarme para buscarlo a ver si lo encuentro”. Buscaron el diente como por media hora sin encontrarlo.

El único momento en que mostraba cierta inseguridad era cuando iba a las pasarelas: disfrutaba cuando la gente le aplaudía y gritaba su nombre, pero se preocupaba cuando se veía el espejo y decía “creo que estoy gorda; me hace falta bajar”. Era muy detallista en cuanto a su personalidad y le dedicaba mucho tiempo a su físico: se paraba temprano, iba a correr, regresaba, hacía ejercicio y aunque hacía pasarelas siempre cumplió con sus trabajos y tareas, y como quería terminar su licenciatura decidió no aceptar un buen trabajo en la Ciudad de México.

De esta disciplina y ganas de superarse dan fe los dos certámenes de belleza que ganó y los innumerables reconocimientos a su desempeño académico, lo mismo en la primaria que en su paso por la universidad. Su primer concurso de belleza fue en Puebla y ganó el segundo lugar, su familia le dijo que para ser la primera vez estaba muy bien. Después vinieron las coronas, los primeros lugares.

Uno de los proyectos que quedaron inconclusos con el asesinato fue que quería escribir un libro sobre su vida, para que mucha gente supiera lo que estaba haciendo y lo que logró o iba logrando. En el libro, afirma entre lágrimas su hermano Silvestre Flores Rosales, “quería enseñar a los jóvenes qué vivieran de la forma en que decidieran. Decía: ‘yo nací hombre, pero me fui transformando y quiero que los jóvenes que tengan esa inquietud no se queden estancados’. Siempre quiso ser famoso. Dijo que algún día iba a aparecer en la televisión y que mucha gente le iba a pedir fotos y autógrafos; que era su sueño ser la reina y que se iba a morir siendo la reina, y siempre así va a ser”.

LA HABITACIÓN, EL DIARIO

En La Magdalena Axocopan, en el domicilio donde se realizan los novenarios, Samantha tenía una habitación entre platanares y frondosos árboles. Hasta aquí se llega por un estrecho camino que conduce primero a una especie de huerto en cuyo fondo brilla una pared azul entre el verde de la vegetación. Hay también una puerta y una ventana blancas.

Adentro, las paredes son de color gris, y entre ellas quedan una cama de madera con una colcha morada; en la cabecera, colgada en la pared, yace una de las coronas que ganó como reina de belleza, es también prueba de que los sueños son alcanzables; en otra de las paredes, un crucifijo. Ese era el espacio donde hacía sus videos para la plataforma Tik Tok.

Su mamá, Fabiola Rosales, muestra un diario en cuya portada aparece una foto de Samantha como estudiante de secundaria. Ahí están cientos de muestras de carino y mensajes de amistad de sus excompañeros.

LA NOCHE EN QUE FUE ASESINADA

La madrugada del 20 de agosto, el papá de Samantha recibió una llamada de su propio padre como a las 2:30 horas. Le dijo que al parecer Sam había tenido un accidente y que fueran a corroborar si era ella, “y pues ya fuimos a verificar y desgraciadamente sí era el cuerpo de mi hijo”.

Hasta el día de esta entrevista, las autoridades sólo habían buscado una vez a la familia para saber si tenían alguna prueba o algo para dar con las personas responsables del homicidio. Después, todo el contacto ha sido por teléfono, a pesar de que los amigos de Sam están en toda la disposición de ayudar para que se dé con el responsable.

Cuando fueron a reconocer el cuerpo, los policías no los dejaron pasar. Se llevaron el cuerpo los de una funeraria, “pero nunca llegaron los peritos, o no los vimos; se supone que deben estar presentes hasta que llegue un familiar y cuando llegamos sólo estaba el cuerpo y los policías municipales y tránsito nos dijeron que estaban haciendo su trabajo, pero sólo estaban parados platicando. No nos dejaron acercarnos. No lo entiendo”.

La familia piensa que se trató de un asesinato. “Si vemos las cámaras iban sobre la moto; el carro bien pudo seguir derecho porque tenía mucho espacio, sin embargo, se metió hasta donde estaba la moto, la embistió y huyó. La otra persona que iba en la moto lo que hizo fue pararse, darse la vuelta, porque ni siquiera se agachó (…) no ayudó a Samantha. En el video se ve que cayó, se levantó, tomó su moto, le dio la vuelta al cuerpo de Sam, y se fue sin voltear a verla”, dice con la voz quebrada Silvestre Flores.

Agrega que “nos duele, nos lastima porque quedó tendido mi hijo. Si alguien nos hubiera llamado y avisado se lo agradeceríamos, pero cuando fuimos no había nadie estaba solo. No tendríamos que dudar de la persona de la moto. Si hubiera obrado bien se hubiera quedado y lo hubiera auxiliado. Incluso le hubiéramos dado las gracias por haberlo acompañado hasta que llegáramos, pero no lo hizo. Se vio cobarde, pero vamos a llegar a donde se deba llegar para encontrar a los responsables, porque nadie se merece esa muerte”.

Exigimos justicia porque no merecía morir en esas circunstancias. Queremos que se haga justicia, que paguen las personas que tengan que pagar. A todos sus amigos, si tienen algo que pueda ayudar a esclarecer el asesinato les agradeceríamos que lo hicieran saber para qué la fiscalía tome cartas en el asunto. Sam no se merecía. Nadie se lo merece y menos una persona así que es querida por mucha gente.”

El fiscal Gilberto Higuera Bernal declaró la semana pasada que investigan el homicidio “como feminicidio dada la calidad de la persona, pero también por la forma en que ocurrieron los hechos, ‘un crimen de odio’ aparentemente doloso”.

Miguel Ángel Martínez Cervantes, organizador de la Marcha LGBT en Atlixco, afirma que tiene que haber un alto o una imagen clara de las placas del coche que arrolló la motocicleta en que iba Sam, “porque no fue un accidente; no es algo que suceda al azar, fue con mucho dolo.”

Este fin de semana un grupo de amigas de Sam se manifestó afuera de la Fiscalía General del Estado de Puebla y en la Casa de Justicia en Atlixco para exigir justicia, respeto por la diversidad de género y que el caso se investigue como feminicidio.